El nuevo Valencia de Garay, Mangala y Munir

valencia. Dejando al margen la angustia que va a suponer las dos horas de solana que soportarán miles de espectadores, el Valencia-Betis de esta tarde, se mire por donde, tiene suficiente gancho como para no perdérselo. Desde la portería hasta el '9'. Es verdad que el Valencia tiene el saco de puntos vacío pero viendo, por ejemplo, cómo ayer el Sevilla sudaba la gota gorda en el Pizjuán, existen motivos suficientes para pensar que hay margen de sobra para no ponerse nerviosos aquí. Al menos el Valencia de Ayestarán ha dejado claro desde el primer minuto que sabe muy bien a lo que quiere jugar. Otra cosa es que sepa después sacarle rendimiento. En las dos pruebas que ha tenido hasta el momento se ha quedado sin recompensa. Pero nada tiene que ver aquel equipo que naufragó por la popa contra Las Palmas o el que se empachó de oportunidades en Eibar con el que se va a ver sobre el césped este domingo. Tres hombres principalmente tienen la culpa. Hoy es su gran día. Es la puesta de largo de Mangala, de Garay y de Munir.

Aunque, para ser justos, tampoco hay que olvidarse de Diego Alves. Ya estaba antes, pero por aquello de las necesidades de la empresa, se limitaba a trabajar y ver los partidos desde la grada. Ahora vuelve y aunque Pako Ayestarán se negó a desvelar si va o no a jugar de inicio, lo cierto es que arrastrando la lógica de la temporada pasada, el brasileño tiene más opciones que el australiano.

Hay que admitir que el aficionado valencianista ha pasado en dos semanas de la frustración al renovado ánimo. Nadie ponía en duda que el Valencia, con Abdennour -ahora lesionado- y Aderllan Santos como centrales, no podía llegar muy lejos. El único motivo para el debate ahora es preguntarse por qué no se pudo traer antes a los Mangala y Garay, por ejemplo. Con ellos, es posible que el Valencia no estuviera ahora tan abajo en la clasificación, pero es lo que hay.

Tampoco es que el rival de este domingo esté muy desahogado: seis le metió el Barça en el arranque, aunque el 0-0 de la segunda jornada contra el Deportivo le valió para estrenarse en puntos. Viene el Betis de Poyet dando sensaciones de preocupación pese a las inversiones realizadas. Las cosas no están nada claras en la casa verdiblanca y para acabarlo de liar, lo último ha sido la decisión del técnico de dejarse fuera de la lista a uno de los jugadores con más talento de la plantilla, el canterano Dani Ceballos, que viene de haber coincidido con Mina, Munir y Gayà en la sub-21.

De cualquier forma y al margen de los aplausos que se puedan llevar Joaquín y la gimnasta Elena López (hará el saque de honor), la atención de Mestalla estará centrada en los suyos. Garay, sin jugar ni un solo minuto como blanquinegro, ya se ha convertido en el líder. Se espera que la semana y pico de trabajo con Mangala garantice la suficiente cohesión para apartar del gol al siempre inquietante Rubén Castro. El resto de la formación valencianista provoca cierta incertidumbre. De momento, Ayestarán ha combinado a su gente y no está nada claro cuál de los dos laterales diestros se ha ganado los galones de titular (Montoya o Cancelo). Gayà parece fijo en la banda contraria aunque ayer el de Pedreguer estaba bajo mínimos por un malestar que le impidió entrenarse con normalidad. En el centro se espera que repita Medrán -aunque Mario Suárez obtuvo una alta cualificación en Ipurua- y aunque Mina tiene molestias en la planta del pie, el Valencia estrena '9': Munir.