Ayestarán: «A pesar de las derrotas, he percibido ilusión en la gente»

Mañana afronta el Valencia su tercer partido de Liga después de dos derrotas consecutivas. El inicio está siendo duro, pero Pako Ayestarán mantiene que contra Las Palmas y Eibar se vio una buena versión de su equipo pese a quedarse a cero en el casillero. "Vamos a hacer lo posible para que el equipo sea competitivo, que lo ha sido. Independientemente de los resultados, la gente está ilusionada porque lo que se ve en el campo sugiere. A pesar de las derrotas, he percibido ilusión", ha explicado el técnico antes del último entrenamiento previo al choque contra el Betis.

Ayestarán no ha querido desvelar qué portero ocupará la portería mañana y asegura que el elegido no tiene por qué serlo hasta final de temporada. "Eso dependerá del rendimiento del día a día", ha dicho Ayestarán, satisfecho con las llegadas de Munir, Mangala y Garay: "Con el fichaje de Munir estoy muy contento por nuestro tipo de juego. No solemos jugar con una referencia arriba y preferimos uno polivalente, capaz de generar superioridades. Con Garay y Mangala ganamos, sobre todo, en madurez y experiencia".

Además de los fichajes, el entrenador valencianista ha querido "agradecer" a los futbolistas que decidieron quedarse después de un año más que complicado. "Agradecer a los que se han quedado porque cuando en un proyecto no se alcanza el éxito, hay muchas veces que los jugadores salen corriendo. Y es de agradecer a los futbolistas que se quedan para revertir esa situación", ha analizado Ayestarán, a quien no preocupa en exceso el calor que hará mañana a la hora del partido y sí el horario (16 horas) por las comidas y el descanso de la plantilla.