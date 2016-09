Un filial con identidad propia

E l Valencia-Mestalla celebró esta semana su 72 aniversario. La conmemoración coincidió con su estreno internacional. El filial valencianista debutó en la ciudad inglesa de Norwich en una competición europea reservada a segundos equipos. Los pupilos de Curro Torres perdieron por 2-0, un resultado adverso que no supone ningún trauma. Liberado de la obligación de ganar a cualquier precio, dedicado a la formación de jóvenes valores, el 'Mestalleta' compite sin las exigencias competitivas habituales. Su objetivo prioritario es el de pulir a quienes en un futuro no muy lejano están llamados a ser figuras importantes. Pocos días antes de la efeméride, la selección española venció a Bélgica en su feudo. Los dos goles fueron obra de David Silva, un ex-mestallista. En el once inicial figuraba también Jordi Alba, otro jugador fogueado en el entrañable filial. Un canario y un catalán que se hicieron futbolistas en un equipo con solera e identidad propia que, a lo largo de su historia, ha protagonizado episodios memorables.

El equipo telonero que en ocasiones actuaba los domingos a media tarde, pocos minutos después de los encuentros del primer equipo, llegó a entusiasmar a la afición valencianista en más de una ocasión y a congregar miles de espectadores. Quizás fuera por la frescura de su fútbol y por la juventud de sus integrantes, el filial llegó a ser un equipo osado que era capaz de desafiar con éxito a rivales de superior entidad. Todavía existe en la actualidad un núcleo de aficionados devotos del filial, nostálgicos de aquellas matinales soleadas en el campo de Mestalla o de los legendarios cruces coperos contra grandes trasatlánticos. Su mayor gesta tuvo lugar a principio de los años cincuenta, cuando se proclamó campeón de Segunda División, tras disputar una liguilla de ascenso, y, por tanto, el derecho a ascender a Primera División. El legendario Iturraspe dirigía a aquel Mestalla que con siete años de vida consiguió semejante proeza. La decisión de impedir su ascenso provocó un cisma y de la euforia inicial se pasó a la amarga decepción. Dos años después el Club Deportivo Mestalla bajaba a Tercera para recuperar la categoría perdida a renglón seguido.

La mejor época del filial del Valencia tuvo lugar poco después: 10 campañas seguidas en la división de plata que acabaron en la temporada 68-69, en ese ejercicio el Valencia festejó sus bodas de oro y el Mestalla las de plata. Ese nexo de distancia temporal ofrece otra peculiaridad en la relación entre padre e hijo, separados por 25 años de vida. En 2019 se celebrará el centenario del club nodriza y el 75 aniversario del filial. Aquella fue una década prodigiosa, por las filas del Mestalla pasó una camada de grandes talentos que eran capaces de arrastrar a 30.000 aficionados a presenciar sus actuaciones. De entre ellas destaca la eliminatoria de Copa disputada contra el Real Madrid en la campaña 64-65. En el partido de ida los mestallistas se impusieron por 2-1 con goles de Fuentes y de Muñoz que enloquecieron a los presentes con una peculiar expresión de júbilo: cantando la popular Tarara al celebrarse el encuentro en los días de Pascua. El choque de vuelta acabó con una inapelable 6-0 para los propietarios del Santiago Bernabéu. Algunos años antes, el filial del Valencia ya se había medido con el Atlético de Madrid poco antes de que los colchoneros conquistaran la Recopa europea y al que le pusieron las cosas muy difíciles.

Pero, sin duda, la eliminatoria estelar fue el choque Valencia-Mestalla en la Copa de la temporada 63-64, un duelo fratricida en toda regla resuelto de forma contundente por el primer equipo que se impuso por 2-0 y 0-5 con Mundo en el banquillo de los vencedores e Iturraspe en el otro. Una de las curiosidades de ese cruce es que ningún jugador marcó más de un gol. Los tantos se los repartieron Guillot y Héctor Núñez en la ida, mientras que Paquito, Suco, Ficha, Mañó y Cabello lo hicieron en la vuelta. Los aficionados se movilizaron para la primera cita pero la asistencia bajó de forma considerable en la segunda ante la certeza de estar sentenciada la eliminatoria sin margen de sorpresa. A lo largo de su existencia el Mestalla ha contado con el refuerzo de jugadores del Valencia que han echado una mano para aportar veteranía cuando se desvinculaban del primer equipo. El legendario Juan Ramón fue uno de los primeros en hacerlo en la temporada del ascenso. Paquito, capitán valencianista que se proclamó campeón en la Liga 70-71, se enroló en el filial en la 72-73, la última en la que actuó en Segunda. Desde entonces siempre ha actuado en Tercera o en Segunda B pese a haber participado sin éxito en varias promociones de ascenso.

Con escudo propio, y un uniforme diferenciado, esos inolvidables ribetes azules, el Mestalla tuvo sus directivas y presidentes, siempre tutelados desde el Valencia. La UEFA impuso en los años 90 una homologación reglamentaria de los equipos B y les restó cualquier seña de identidad propia y de autonomía. Sin embargo, en los últimos tiempos esa normativa se ha flexibilizado como demuestra el filial del Sevilla esta temporada. Tampoco pasaría nada por replantearse la recuperación de esos elementos desaparecidos antes de que caigan en el olvido definitivo.