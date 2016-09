Diego Alves prepara su asalto a la portería

valencia. De tener las maletas preparadas para buscarse en otro equipo la vida -soñaba con el Barça- porque el Valencia así lo había planificado a tener listos los guantes para jugar como titular. Diego Alves (Rio de Janeiro, 24-6-1985) se dispone a afrontar este fin de semana el enésimo reto de su dilatada trayectoria (más de 260 partidos en España). El guardameta brasileño es tan fiable como titular como engorroso como suplente y mañana puede ser el día que se vuelva a formar parte del once del Valencia. Alves no ha protagonizado ni un solo acto de indisciplina pero todos los técnicos que han pasado por el Valencia admiten que su carácter le hace sentirse más incómodo que otros en el banquillo.

Fue convocado por Ayestarán para la primera jornada de Liga pero descartado después (jugó Ryan con Jaume suplente). A Eibar, en la segunda, ni fue. El cierre de mercado se cerró y él sigue, dejando a su entrenador en una disyuntiva cuanto menos curiosa. Hasta mañana no se despejará la incógnita, como mucho hoy Ayestarán podrá dar alguna pista cuando comparezca ante los periodistas.

Pero el precedente invita a pensar que Diego Alves va a ser el portero titular para Ayestarán. Ya lo fue en siete de las 8 jornadas que dirigió el técnico vasco al Valencia la temporada pasada (para Gary Neville también después de recuperarse de la grave lesión). Jaume fue el que jugó el último día. Desde entonces, sobre Diego Alves se ha dicho de todo y siempre en el mismo sentido: que iba a ser vendido.

En un intento de evitar que la plantilla se quedara con tres guardametas (el entrenador dejó claro que sólo quería dos), García Pitarch le desgarró públicamente hace ya algunas fechas cuando aireó sus pretensiones de mejoría económica, en un intento desaforado e improductivo del director deportivo de apretarle las clavijas para que aceptara alguna de las propuestas que manejaba. Preguntado de nuevo días después sobre la situación de los porteros de cara sobre todo al mercado de invierno, esta vez García Pitarch escurrió el bulto diciendo que es cosa del entrenador.

Diego Alves no ha abierto la boca públicamente confiado de que los acontecimientos van a acabar reforzándole. Si va a o no a jugar sólo lo sabe de momento Ayestarán, quien en una entrevista y en referencia a la falta de goles del equipo decía: «Espero que marquen todos, desde Diego, Mat y Jaume hasta el último jugador». El orden con el que enumera el técnico a sus porteros puede resultar significativo.

Es desde luego la semana 'perfecta' para la rotación de la portería. Ryan apenas ha trabajado con el grupo por los dos partidos que ha disputado con Australia. Alves ya vivió una situación similar en competencia en la temporada 2012-13 con Guaita como compañero. Ernesto Valverde tomó una decisión salomónica: Alves jugaría dos partidos y Guaita otros dos. Algo similar ha decidido Valverde este año también para el Athletic en el caso de sus tres porteros.

Pero no parece que Ayestarán vaya a apostar por esa filosofía. Desde luego, José Manuel Sempere, quien durante quince años defendió la portería del Valencia, no tiene ninguna duda de que la alternancia no es la mejor de las medidas. «No puede haber ninguna duda, hay que definirse sobre quién es el que está más capacitado de los tres. En mi época coincidimos una temporada Manzanedo, Bermell y yo pero hubo lesiones y todos más o menos acabamos jugando».

Sempere habla desde su clínica de fisioterapia, ubicada precisamente junto al nuevo Mestalla. Y tiene claro cuál es para él el candidato ideal para defender la meta mañana. «Diego Alves es el que más opciones tiene de los tres. Son buenos jugadores pero lo veo más completo que Ryan y que Jaume. Tiene cualidades, más experiencia y aunque a veces en las salidas podría hacerlo mejor, bajo los palos está siempre bastante acertado».

En su sexta temporada como valencianista (se pagaron al Almería 3,2 millones de euros) y con contrato hasta 2019, Diego Alves sabe que en el mercado de invierno puede volver a producirse la misma situación que se ha dado este verano. Con Liga y Copa tan sólo como entretenimiento, tres porteros son demasiados. El más perjudicado puede ser precisamente Jaume Doménech, quien la campaña pasada aguantó el estreno a un grandísimo nivel hasta el punto de ser uno de los futbolistas más destacados del equipo ante el desbarajuste general.

Precisamente sobre Jaume tiene Sempere muy claro cuál debería ser su estrategia en lo personal. «Lo ideal es que todos tengan claro que se busca lo ideal para el equipo y no en el beneficio propio. En estos casos, lo mejor siempre es salir para coger experiencia. Él es el primero que sabe que si coge minutos en otro sitio, el año que viene puede ser y de manera definitiva el portero que necesita el Valencia».