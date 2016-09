Recado de Alcácer al Valencia

valencia. Casi 36 minutos de presentación, 25 preguntas de interrogatorio y un recado que invita a la reflexión o al enfado, según el matiz que se le quiera aplicar. Será difícil que Paco Alcácer evite de aquí al final de su carrera que todo lo que haga o diga sea motivo de ácido debate entre la afición del Valencia, sensibilizada este verano con la fuga de estrellas. Ayer, en la puesta de largo del delantero de Torrent como jugador del Barça, una de las preguntas que tuvo que escuchar -la 21- refleja a las claras la visión que desde fuera se tiene del Valencia. Ni pasó desapercibida la pregunta ni tampoco la respuesta del futbolista que tiene Luis Enrique.

«¿Cómo es el Valencia desde le llegada de Lim, con Layhoon de presidenta? Se ha dicho que Mestalla es un polvorín». Alcácer, que días atrás escuchó las quejas públicas de Layhoon sobre su decisión, contesta sin especificar a qué cuestiones -deportivas- se refiere: «En el Valencia estos años es posible que no se están haciendo bien las cosas porque los resultados no se han conseguido. Es un club muy grande, puede estar cerca del Barca y Madrid si se hacen las cosas bien pero en estos momento por algún motivo no se están haciendo. Como exjugador y aficionado le deseo lo mejor, que intente mejorar el club porque el club es grande».

Precisamente hacia el Valencia y sobre su relación con los aficionados, también tuvo otro tipo de 'mensaje': «No tengo ningún problema en volver a vivir o comer allí, la gente tiene que expresar lo que quiere. Tengo un aprecio muy grande por el club. Le deseo lo mejor, que vuelva al nivel que tenían».

Alcácer vivió ayer una jornada especial. Acompañado de su madre (Inma), su hermano (Jorge), su novia (Bea) y dos amigos, además de sus representantes (los hermanos Toldrá), pisó por primera vez el césped del Camp Nou con la camiseta de su nuevo club. Lo hizo ante unos 2.500 espectadores, medio millar menos que los que reunió Munir en Mestalla el miércoles (no había colegio en ninguno de los dos casos). El morbo va a estar este año en saber cuál de los dos consigue sumar más goles en sus respectivos equipos. Munir, lo confirmó el propio Robert Fernández, podrá jugar frente al Barcelona: «El Barça no firma cláusulas del miedo».

Lo que sí firmó verbalmente Alcácer fue su estado de ánimo desde el mismo momento que, tras un entrenamiento con el Valencia, recibió la llamada de su representante para anunciarle del interés del Barça. No especificó el día, pero en sus declaraciones Alcácer admitió que desde entonces su inquietud fue evidente. «Durante todo el proceso se dicen muchas cosas, muchas verdades y muchas mentiras. A nivel deportivo he intentado que no me afectara lo máximo, ha ido todo bien porque estoy aquí y eso es lo que llega al final. Siempre lo tienes ahí, cuando estás entrenado, cuando estás jugando siempre tienes el pensamiento de decir que le interesas al Barcelona, sí te pones algo nervioso. Sí es bonito». «Cuando te dicen esa noticia te impresiona. El estar en un club como éste lo vemos muy complicado. Cuando te lo comunican, te lo piensas con la familia y hay muchas más posibilidades de decir sí que no. No hay que dejar escapar un tren como éste. Es una ilusión tremenda», aclaraba también el futbolista.

Buena parte de la rueda de prensa que protagonizó giró en torno al rol que va a tener en la plantilla y evitó entrar en polémicas con aquellos que se han dedicado a hacer todo tipo de chistes sobre el futuro que le espera. Se atrevió con un consejo a Munir: «El Valencia es fácil y a la vez difícil estar. Le deseo -a Munir- que le vaya todo bien, que trabaje como el que más, que la gente lo que quiere es que los jugadores se dejen el alma en el campo. La afición del Valencia siempre desea que el jugador que esté en el campo lo dé todo».