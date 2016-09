Pako Ayestarán prueba con Medrán y Munir

Esta mañana la plantilla del Valencia CF ha celebrado la penúltima sesión de entrenamiento antes del partido contra el Real Betis el domingo a las 16:00 horas.

Teniendo en cuenta que Pako Ayestarán ha decidido dar descando a sus futbolistas, las pruebas realizadas hoy adquieren especial relevancia de cara a suponer la idea del técnico para esta jornada. Hay que tener en cuenta los internacionales que regresaron el viernes. Abdennour, Bakkali y Fede Cartabia continúan como ayer al margen del grupo recuperándose de sus respectivas dolencias.

Mientras lo más destacado de esta sesión son las pruebas que ha realizado el entrenador, se vislumbra un once con Medrán en el centro del campo y sin que Rodrigo haya ocupado plaza de lo que puede ser el once inicial. Hay que despejar todavía la incógnita del portero titular, disputada entre Diego Alves y Matt Ryan. A la hora de pronosticar un once podría ser el formado por: Alves, Cancelo, Garay, Mangala, Gayà, Enzo, Parejo, Medrán, Nani, Munir y Santi Mina