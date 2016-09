Paco Alcácer: «En el Valencia CF no se están haciendo las cosas bien»

Paco Alcácer se ha mostrado muy crítico con el Valencia CF, especialmente con la gestión que de él se está realizando.

El de Torrent ha aprovechado la rueda de prensa durante su presentación como nuevo jugador del FC Barcelona para justificar de forma indirecta su marcha del conjunto de Mestalla. "En Valencia no se están haciendo bien las cosas porque los objetivos no se han logrado. Es un club muy grande que debe estar más arriba, pero esto no pasa si por el motivo que sea no se hacen bien las cosas", afirma contundente Alcácer.

El delantero ha querido también dejar claro que en toda operación confluyen tres partes, el jugador, el club comprador y el vendedor, y que "estas cosas no salen si uno no qiere". Además, señala que "cualquier trabajador iría a un puesto de trabajo que va a ser mejor".

Preguntado por su relación con el Valencia y su afición tras su marcha, el atacante declara que para él no cambia nada. "No tengo ningún problema en ir a comer a los restaurantes y vivir en la ciudad. Le deseo al Valencia lo mejor, tengo un aprecio muy grande por el club y espero que vuelvan al nivel que tenían", confiesa el futbolista. Y añade: "lo mejor es pasar página".

Por lo que respecta al cambio de cromos con Munir, ha querido desear mucha suerte a su recambio en la capital del Turia, ya que llega a un equipo "fácil y a la vez difícil". "Que se deje el alma en el campo, que es lo que la gente quiere y es lo que desea la afición del valencia, por encima de las victorias y las derrotas", concluye.