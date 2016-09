Munir, máximo responsable del gol y convencido de llegar a Champions

Los últimos días de agosto cambiaron por completo la carrera deportiva de Munir El Haddadi. Paco Alcácer fichó por el Barcelona, él quería minutos, apareció el Celta y finalmente se decidió por el Valencia, donde según lo expresado ayer por los protagonistas de la historia, puede pasar varias temporadas. Munir firmó como blanquinegro en estos términos: cedido hasta junio de 2017 con una opción de compra de 12 millones de euros. El Valencia no sólo piensa en el madrileño como el delantero del presente, si no que tiene redactado el contrato para ir con el dinero el próximo verano y quedarse en propiedad al jugador.

«El Valencia ya tiene los documentos necesarios en el caso de que decidiésemos ejercer la opción de compra», explicó García Pitarch durante la presentación del jugador en Mestalla. Tres mil personas acudieron al bautizo de Munir como valencianista. Apenas pasaron unos minutos hasta que la afición pidió al delantero un beso en el escudo. Y Munir se prestó, reforzando con un gesto tan de fútbol moderno lo que previamente había dicho en la sala de prensa. Al Valencia, asegura, no llega de paso ni persigue el efecto trampolín para volver más adelante al Barcelona.

«No le di un sí al Celta. Conocí la oferta del Valencia y no dudé; y estoy muy contento de estar aquí. Es un gran club, me gustaba el Valencia desde hace mucho y quería estar aquí y darlo todo por esta camiseta», proclamó el ariete de origen marroquí , quien repitió en dos ocasiones su convencimiento de que el Valencia regresará a la Champions el próximo curso.

A Munir, pese a haber vivido a la alargada sombra de Messi, Neymar y Luis Suárez las dos últimas temporadas, no le asusta asumir la responsabilidad del gol. «Soy delantero, me gusta meter goles e intentaré hacer los máximos posibles», declaró el más claro candidato a ser titular como '9' del Valencia. De una charla telefónica con Ayestarán le viene parte de esa confianza. Según García Pitarch, Munir es del total agrado del vasco. «Nos han ofrecido diferentes 'nueves' pero Pako fue muy claro y muy tajante y le dijo que era el jugador que quería y que si le firmábamos, no iban a fichar a otro delantero», resumió el director deportivo. En principio no habrá cláusula del miedo y Munir podrá jugar contra el Barça, aunque el Valencia no quiso aclararlo. Hoy lo hará Robert durante la presentación de Alcácer.