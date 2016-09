García Pitarch pide el indulto para la plantilla

valencia. La casa ya está hecha y al arquitecto le toca defender su proyecto. Con detalles o no, con comodidades o no, a Jesús García Pitarch le queda ahora confiar en la libreta de Pako Ayestarán para que su trabajo del verano le lleve tranquilo hasta, al menos, el próximo mercado de invierno. Eso hizo ayer el director deportivo, tomándose su tiempo y haciendo largas pausas para escoger la palabra correcta en cada una de sus respuestas. A García Pitarch no se le olvidó defender el nivel de los recién llegados, obvio, pero tampoco pasó por alto romper una lanza por los principales damnificados de la pasada temporada. Y a pesar de reconocer que ningún jugador de la plantilla estuvo a la altura, reparó una y otra vez en los defensas. La línea más castigada. El dolor de cabeza más importante para Nuno, Neville, Ayestarán y el propio García Pitarch. Un suplicio que aún no ha cesado y se apuesta finalice con las necesarias llegadas de Mangala y Garay.

Los «deméritos propios», en palabras del director deportivo, llevaron al Valencia a una situación límite. Nadie respondía en un año horrible y las críticas, para todos, fueron y siguen cayendo sobre Aymen Abdennour y Aderllan Santos, los hombres que llegaron para suplir a Otamendi. Sabe García Pitarch que a lo largo de la temporada serán necesarios pese a partir como claros suplentes y por eso aprovechó los minutos posteriores a la presentación de Munir El Haddadi para pedir a la grada el indulto para la plantilla en general y los centrales en particular: «Esta temporada ha sido muy dura para la afición, pero también para los jugadores. Han sufrido muchísimo».

Continúan en plantilla Santos y Abdennour a pesar de que hubo ofertas para ellos. «Olympiakos insistió y antes estuvieron un club alemán y otro turco», dijo García Pitarch sobre las 'novias' del brasileño. Por Abdennour se llegó hasta el último día con dudas. «El Chelsea manejaba una terna. El favorito era Garay, luego David Luiz y Abdennour. Llegamos a recibir una oferta formal por Abdennour», dijo el director deportivo, antes de admitir que lo idóneo era ceder a Ruben Vezo para que continuara su progresión en la Liga.

Con la necesidad de contar cuatro centrales en el vestuario, los técnicos cerraron la puerta a Santos y Abdennour. Y para ellos pide García Pitarch una segunda oportunidad: «Con la llegada de Mangala y Garay tenemos una pareja de centrales al nivel de los mejores clubes del mundo, pero mi respeto y admiración hacia dos futbolistas que son buenos y estoy seguro de que se van a quitar parte de la presión y se van a quitar la idea que la mayoría de la gente tiene sobre ellos».

El director deportivo aún fue más lejos, demandando «cariño y afecto» para la gran mayoría de la plantilla, los que siguen de la 2015-2016. «Los futbolistas sufren mucho y no hay ni un jugador que haya estado a su nivel. Confiamos en que este años van a mostrar una mejor versión, confiamos en Abdennour, en que va a restablecer su nivel», personificó García Pitarch. No sólo de los centrales habló el técnico, si no que por cuenta propia quiso hacer un aparte con Guilherme Siqueira. El lateral brasileño llegó en diciembre procedente del Atlético y no ha tenido continuidad por las lesiones.

«Estamos con Siqueira»

José Viela, preparador físico del primer equipo, admitió en el 'stage' de pretemporada de Holanda que la lesión de Siqueira, «medio crónica», como apuntó Ayestarán, preocupaba mucho al cuerpo técnico. García Pitarch quiso ampliar las noticias que se tienen del brasileño. «Se ha hablado mucho de él, a veces desde el propio club, de forma errónea. Como muchos jugadores, Siqueira tiene una debilidad que hay que tratar con especial cuidado. El año pasado, para que Gayà pudiera recuperarse del pubis, Siqueira jugó infiltrado durante tres meses dañándose el tobillo», reconoció el director deportivo. Como en los casos de Abdennour y Santos, García Pitarch pide al valencianismo borrón y cuenta nueva para el lateral: «Me parece tremendamente injusto que se pueda dudar de su calidad humana e implicación. Tiene todo el respeto del club. Estamos con él».

Más sorprendente para el director deportivo fue la llamada de Fede Cartabia pocas horas antes de que se cerrara el mercado. El argentino le pidió salir al Deportivo «para ser feliz». García Pitarch asegura que incluso antes de terminar la Liga, llamó al agente de Cartabia para explicarle que contaban con el jugador y quieren renovarle. «Los futbolistas, en el último año de contrato, son dueños de su destino», explicó el técnico, quien deja en manos de Fede si se ganará o no seguir en el Valencia el próximo curso.

García Pitarch aprovechó una pregunta sobre Carlos Soler, Lato y Rafa Mir para defender el trabajo que se realiza con la cantera. «En los últimos doce o catorce meses, el Valencia ha invertido más en la cantera que en los últimos 20 años. Lato, Carlos y Mir van a ser jugadores excepcionales y vienen más. Poner en duda que este club no cuida la cantera es ser injusto», finalizó.