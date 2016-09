El City paga más de la mitad de la ficha de Mangala

valencia. El Valencia luce con orgullo sus torres gemelas desde los últimos minutos del 31 de agosto. Lo escenificó en todo lo que rodeó a la presentación conjunta de Garay y Mangala y ocurre cada día en la Ciudad Deportiva. Todos los focos apuntan al argentino y al francés y ellos se buscan en cada ejercicio, conscientes de que de su sintonía en el césped descansan buena parte de las opciones del equipo esta temporada. Nadie puede pronosticar a estas alturas si su impacto será parecido al que consiguieron los dos jugadores que crearon ese concepto, el de las torres gemelas, en el deporte. Cuando los Rockets de la NBA juntaron a mediados de los ochenta a Hakeem Olajuwon y Ralph Sampson revolucionaron la ciudad de Houston. Seguro que en la entidad de Mestalla, hay mucho amante de la canasta dentro, firmarían un impacto parecido cuando termine la primera campaña de Garay y Mangala como centrales.

La operación para vestir de valencianista al francés comenzó hace mucho tiempo. Exactamente hace un año. Cuando Otamendi se marchó al Manchester City a cambio de 45 millones de euros el ex del Oporto era el señalado para cubrir su hueco. Así se lo hicieron saber a Nuno, pero finalmente el francés se quedó a las órdenes de Pellegrini. A la tercera fue la vencida, contando el movimiento que ideó la dirección deportiva comandada por Braulio Vázquez seis años atrás. El acuerdo de cesión de Mangala, teniendo en cuenta su salario y el desembolso que realizó el City al Oporto en 2014, al que transfirió 40 millones para hacerse con sus servicios, complicaron los famosos 'flecos' en el cierre de mercado.

Tal y como ha podido confirmar este periódico, el conjunto inglés se hace cargo de más de la mitad de la ficha del jugador de la presente temporada. Un movimiento que ahorra al Valencia una cifra cercana a los 5 millones. La rúbrica a una buena operación para los intereses de la entidad de Mestalla es la inclusión de una opción de compra inferior a la mitad del precio que desembolsó el City al Oporto para fichar al futbolista. Esa cláusula del acuerdo entre el conjunto inglés y el club de Peter Lim bordea los 18 millones. Ese es el precio que deberá pagar el Valencia en junio de 2017 si quiere hacerse con los servicios de Mangala. En caso de ejecutarla será, evidentemente, una señal de que la temporada individual y colectiva ha ido por el buen camino. La hoja de ruta para la próxima temporada, para evitar más dolores de cabeza financieros, pasa por recuperar la clasificación para competiciones europeas. Si es con el himno de la Champions de por medio, mucho mejor.

Los detalles del acuerdo de cesión del parisino explican los elogios de García Pitarch en la doble presentación del viernes. «Sin la ayuda de Mendes no se hubieran llevado a cabo los fichajes de Mangala y Garay. Me he pegado a él como una sombra. Darle las gracias por colapsarse para nosotros y hacer posible estas operaciones a pesar de la insistencia de otros clubes», declaró. El interés de terceros, alguno de ellos se hacía cargo de más porcentaje de la ficha del jugador que el Valencia, fue uno de los impedimentos que retrasaron el anuncio de la llegada del galo a Mestalla. Es evidente que la mano de su agente fue clave para desequilibrar la balanza. En este caso de forma positiva para la entidad de Peter Lim.

La aclimatación de Mangala en el vestuario está siendo muy acelerada. El conocimiento del idioma, ese aspecto al que Gary Neville no le daba importancia, es fundamental para que el central sea uno más del grupo desde el primer momento. «En el City se habla casi más español que inglés», ha llegado a confesar a sus compañeros. La convivencia con Pellegrini, Silva, Agüero, Otamendi o Zabaleta le sirvió para perfeccionar un idioma que comenzó a descubrir en su etapa en el Oporto.

Quien no se olvida del otro pilar, Garay, es el Real Madrid. El 'Diario de Noticias' publicó ayer en Portugal que la entidad de Florentino Pérez ha reclamado al TAS por el precio de su traspaso del Benfica al Zenit por 6 millones en 2014 al considerarse perjudicado, recibía el 50%, por esa venta a la baja. El conjunto blanco sostiene que los lusos tenían encima de la mesa una oferta del Bayern de 15 millones, lo que hubiera multiplicado lo ingresado en sus arcas.

Enzo Pérez, lejos de esta historia que no implica al Valencia, confirmó ayer en declaraciones a los medios oficiales del club la importancia que tiene para el equipo la aclimatación de los dos nuevos refuerzos defensivos: «Con Garay tengo buena relación. Lo conozco de la selección y del Benfica. Hemos tenido buen vínculo. En el caso de Mangala, estuvimos dos años peleando en contra en Portugal y espero que se involucren pronto tanto en el vestuario como en el terreno de juego. Van a hacer un gran esfuerzo para lo que todos queremos».

El mediocentro reconoció que le cogió por sorpresa la decisión de Ayestarán de darle el brazalete de la senyera. «Me sorprendió la capitanía. Nunca me lo imaginé. Me lo hicieron saber por el trabajo, el respeto y la veteranía. Pako me ha elegido y lo llevo con un poco más de responsabilidad que antes». El que no formará parte de la defensa valencianista es Vezo. El portugués recalcó ayer en su presentación como jugador del Granada que buscará en el conjunto andaluz la «continuidad» que nunca tuvo en el Valencia y «recuperar» los partidos perdidos.