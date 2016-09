El Valencia, quinto en el mercado de valores

valencia. Recordaba este lunes Pep Claramunt en las páginas de este periódico quiénes fueron sus compañeros de vestuario en aquel talentoso y compacto Valencia de los setenta. «Individualmente no tenían un valor excesivo en el mercado pero era un bloque muy difícil de ganar», reflexiona quien es una de las leyendas vivas del valencianismo. Claramunt da en la diana. Una cosa es lo que cada futbolista puede por sí mismo rendir y otra bien distinta lo que son capaces de hacer once jugadores. Una de las diferencias entre aquellos Abelardo, Antón, Sol... y los Mangala, Garay, Nani, etc. de hoy en día es que ahora todo se cuantifica en euros. En millones para ser más exactos.

Por ejemplo, nadie sabe cuánto valdría actualmente aquel equipo, pero lo más probable es que estuviera en lo más alto del ranking español. En cambio, sí existe la opción de repasar lo que -teóricamente- vale este Valencia. A Peter Lim, por ejemplo, le es fácil desde su teléfono móvil saber qué tarifa tienen en el mercado los profesionales que defienden los intereses blanquinegros. Periódicamente, el portal 'transfermarkt' ofrece revisiones de los precios, aunque a la hora de la verdad se pueden producir operaciones sorprendentes como la de Mustafi por 41 millones de euros, duplicando en el mundo real la tasación que se le había atribuido virtualmente.

El baremo que arroja este portal, de origen alemán, puede ser discutido según el punto de vista que se le quiera dar, pero al menos permite echar un vistazo curioso a cómo está la parrilla de salida. Y en lo que se refiere al Valencia, el grupo que le ha quedado a Ayestarán está al menos más apañado de lo que a lo largo de este verano se intuía. Es evidente que estar a la altura de Madrid y Barcelona parece una quimera pero en la clasificación para la 2016-17, los valencianistas se sitúan en la quinta posición, a muy poca distancia del cuarto, el Sevilla (tiene 10 millones más de valoración), y con un margen algo más desahogado (29 millones) respecto al sexto clasificado (Villarreal). Tiene el Valencia 49 millones de 'ventaja' -eso también obliga- respecto al Athletic (séptimo).

Por supuesto, esta estadística no garantiza absolutamente nada. Los 769 millones en los que está considerada la plantilla del Real Madrid sirven de poco si el Osasuna (el más modesto con 28 millones) o el Leganés (30) consiguen en hora y media plantarle cara y hasta marcar un gol más que los de Zidane.

En el repaso individualizado de cada futbolista blanquinegro, la cotización más alta corresponde a uno de los recién llegados: Mangala, que precisamente ha venido como cedido aunque el Valencia tiene una opción de compra sobre él. 23 millones es la 'tasación' que se le atribuye a Mangala. Su compañero en labores defensivas Garay -este sí es propiedad del Valencia- es el que ocupa la segunda plaza en el escalafón: 20 millones.

Para no perder la perspectiva, sólo hay que escoger al valencianista con mejor tasación (los 23 de Mangala) y situarlo en el mismo plano que los más 'caros' de la plantilla del Real Madrid o Barça. Y estamos hablando de Cristiano (110) y Messi (120). El escozor todavía sigue cuando se amplia un poco más la comparativa: Neymar (100), Luis Suárez (90) y Griezmann (80). Más 'terrenales' son los 40 de Godín, los 35 de Saúl Ñíguez y Oblak, los 30 de André Gomes, 25 para Alcácer... En el Sevilla, equipo que globalmente está mejor considerado que el Valencia, no hay ninguno que pueda llegara los 23 de Mangala. Sólo N'Zonzi iguala los 20 de Garay. El resto de sevillistas más destacados son: Vitolo, Franco Vázquez y Sergio Rico, todos con 15 millones de precio cada uno.

El Atlético, a mucha distancia

Aunque sólo se traten de estimaciones más o menos acertadas, al aficionado le gusta saber si realmente tiene equipo para aspirar como es el caso a la cuarta plaza. Los 493 millones que se le atribuyen de precio al Atlético Madrid están bastante lejos de las posibilidades valencianistas. Es a Pako Ayestarán al primero a quien le corresponde la misión de echar abajo este tipo de previsiones. El resto está en manos de los propios jugadores.

Y en lo que se refiere al Valencia, tras el impacto de esos veinte millones que tienen etiquetados los centrales recién llegados, el tercer puesto corresponde a otro defensa: José Luis Gayà (18 millones), con la misma valoración que Parejo (el Sevilla se lo quiso llevar este verano por 10). A continuación están dos portugueses con 15 millones cada uno: Nani y Cancelo (ha subido, porque antes valía 10). Después se encuentra Enzo Pérez (12) y a continuación Abdennour (10). El tunecino, hay que recordar, le costó al Valencia en junio de 2015 21,8 millones de euros. Su depreciación ha sido notable, como los 9 que se le adjudican a Rodrigo (hubo que desembolsar 30). Hasta Munir, con menos participación en Liga que Rodrigo, está por delante (10). Mario Suárez está valorado en 8,5 millones, Santi Mina en 7 (se pagaron 10 millones) y con 5 Aderllan Santos, otro que hace justo un año llegó al Valencia por 9,5 millones de euros.

En la portería se produce una curiosa coincidencia. Jaume, Ryan y Diego Alves comparten intereses colectivos sino precio: 4 millones cada uno. Otra cosa es que desde un primer instante en el club de Mestalla consideraron que quien tenía más mercado y sobre el que más dinero se podía sacar era Alves. Ahora, los tres están cada día en la Ciudad Deportiva de Paterna y ya veremos cómo resuelve el enigma Ayestarán para no romper el equilibrio en el vestuario. Por detrás está Siqueira (3), Fede Cartabia con 2,5 y Medrán (1).

Coincidiendo con la presentación de Garay y Mangala, Layhoon deslizó el mensaje de que Peter Lim ha visto las orejas al lobo y se ha dado cuenta de que el Valencia estaba comprando jugadores a precio generoso, sobre todo porque su rendimiento posterior no llegaba a la altura de las circunstancias.

Ayestarán, en boca de García Pitarch, está feliz con el equipo que le ha diseñado el club. ¿Tanto como para aspirar a la Champions? Esa pregunta se le hizo al técnico hace dos semanas, todavía sin los Mangala, Garay y Munir, y Ayestarán estuvo hábil al contestar que se acogía al mensaje que habían trasladado antes tanto García Pitarch como Layhoon. Ahora, al menos, ya sabe que tiene gente para alcanzarla.