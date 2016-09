Un once que vuelve a levantar el ánimo

valencia. La urgencia del club en acabar la rueda de prensa el viernes pasado para presentar sobre el césped de Mestalla a Garay y a Mangala impidió plantearle a García Pitarch, director deportivo del Valencia, una cuestión algo incómoda. Si de verdad como dijo Layhoon se concretó el fichaje de Garay a falta de diez minutos para el cierre de mercado, ¿qué hubiera pasado si por cualquier inesperada circunstancia como la que le pasó al Madrid con De Gea no se llega a hacer? ¿La defensa del Valencia 2016-17 estaría formada por Mangala y Abdennour? ¿Sería eso suficiente para llegar a la Champions?

Por fortuna para García Pitarch y sobre todo para el Valencia, Ezequiel Garay es a día de hoy jugador valencianista y eso reconforta y de qué manera al aficionado. Tan escarmentado quedó el mes de mayo pasado con el final de Liga que, hay que reconocer, el verano ha llegado a ser algo tedioso para el valencianismo. Ver cómo ha volado por los aires el eje central de un equipo siempre es motivo de preocupación. De poco ha servido que el año pasado tanto Nuno como el mismo Gary Neville procuraran transmitir la importancia de conservar una línea básica para el proyecto, que no era otra que la que formaban gente como Diego Alves, Mustafi, Parejo y Alcácer, más algunos valores seguros como Javi Fuego, Gayà y hasta el mismo Cancelo. Un poco más y no queda realmente ninguno. Sólo Parejo permanece de esa columna vertebral y de sobra es conocido el intento frustrado de fuga que protagonizó el madrileño, antiguo capitán. Hoy, el brazalete lo ha heredado un argentino como Enzo que captó pronto la atención de Ayestarán dentro del vestuario pero que sobre el terreno de juego todavía arrastra un déficit importante.

De cualquier forma, Enzo es uno más del grupo al que pretende dotar de identidad propia Ayestarán. ¿Es mejor el hipotético once de este año que el que se arrastró por los terrenos de juego la temporada pasada? ¿Hay mejor plantilla? El mismo García Pitarch fue el primero en 'mojarse', aunque le atribuyó a su entrenador la valoración: «Ayestarán está feliz, cree que tiene mejor plantilla».

Lo que es evidente es que el aficionado ha cambiado su semblante. De la rabia de principios de verano se pasó a cierto recelo, de ahí a una tremenda inquietud cuando llegaron las dos derrotas y ahora, se ha cambiado el registro y se vuelve a recuperar cierta ilusión. Es curioso pero nunca la llegada de dos defensas, con especial mención a Garay, había sido capaz de cambiar de manera tan sensible el ánimo de la gente. Quizás el deseo es que Garay sea el heredero de Ayala aunque si llega al nivel de Otamendi ya se puede dar por buena la inversión. Otamendi llegó al Valencia con tres años menos que los 29 actuales de Garay, a quien hace seis temporadas Florentino Pérez lo despidió del Real Madrid por falta de contundencia, según se llegó a publicar.

Esta vez, Peter Lim lo ha sumado a su proyecto después de dos años mareando la perdiz. Eso sí, por lo que dijo Layhoon el viernes pasado, se acabaron los desmanes económicos en los fichajes. Parece que en Meriton se han dado cuenta que no es muy fiable fichar a la ligera a jugadores de 20 y 30 millones de euros. Los más ácidos puedan pensar que no es garantía de éxito entregarse como se entregó el máximo accionista del Valencia a su amigo Jorge Mendes desde hace dos veranos. Eso sí, a García Pitarch se le acelera el pulso cuando se le pregunta por la participación del agente portugués en las operaciones valencianistas, olvidándose el director deportivo que si el aficionado está molesto por la presencia de Mendes es simplemente porque los resultados deportivos de la temporada pasada fueron sencillamente nefastos.

Al aficionado, de verdad, lo que le importa es que el Valencia tenga el mejor once posible sobre el terreno de juego. Mejorar lo de la 2015-16 es bastante sencillo: peor no se puede hacer. En eso parte ya con ventaja Ayestarán. Jugador por jugador, la opinión popular es bastante unánime: se ha subido un peldaño. Y teóricamente así es. El técnico se ha quedado con una plantilla corta/ajustada porque sabe que con Liga y Copa le sobra con 20 jugadores más los tres (Lato, Soler y Mir) del filial. Eso sí, la incomodidad que da el tener tres porteros -en enero ya se corregirá- permite suponer que Diego Alves puede pasar de tener abierta la puerta de salida, a ir directo al once titular.

Si el lector echa un vistazo al gráfico superior puede repasar la composición de la alineación tipo que tuvo el Valencia en las últimas diez temporadas. Se ha escogido para su confección aquellos jugadores que más participación e incidencia tuvieron. Por supuesto, se recuerda con cierta nostalgia esos tres años en los que Emery metió al equipo en Champions siendo tercer clasificado. Manuel Llorente no cesaba de apretar públicamente las clavijas exigiendo al entrenador no sólo la tercera plaza sino tratar de recortar la diferencia que mantenían los grandes como Real Madrid y Barça. Pensar hoy en día en esa pretensión parece una auténtica locura. Los rivales del Valencia van a ser los Villarreal, Athletic, Sevilla y quien sabe si el Atlético.

Hablar de figuras en el sentido más elevado no es fácil en este Valencia 2016-17. Desde luego por desembolso no hay duda: Ezequiel Garay. Pero es difícil que un defensa se convierta en el hombre que tire del resto. Otamendi aumentó de manera considerable de valoración cuando se fue. Nadie dudaba de su valía dentro del terreno de juego pero su vacío fue tan impactante después que el Valencia acabó pagando muy caro aquellos 45 millones de la venta al City. Sólo hay que darse cuenta de que el año pasado se puede decir que posiblemente el jugador más destacado resultó ser Jaume Doménech. Que un portero tenga tal relevancia en un equipo como el Valencia es ciertamente motivo de sospecha de que no sólo una cosa, sino muchas, no van nada bien.

En Mestalla la gente premia el esfuerzo y la casta de defensas, por ejemplo, pero la grada se excita lógicamente con los goles. Y ahí es donde, repasando los precedentes, se va a observar con detenimiento si Munir y Santi Mina están realmente capacitados para ser el 9 del Valencia. Hace diez años no había ninguna duda al respecto. David Villa ponía la guinda a un equipo de muchos quilates. La presencia de Ayala detrás era motivo de garantía, la de Albelda en la contención no tenía discusión alguna (Baraja tuvo algunas lesiones) y luego estaba David Silva. Después aparecería en escena Mata y el equipo evolucionaría con algún altibajo hasta la época que con Llorente en la presidencia (2009-10), con Emery en el banquillo y con Fernando Gómez primero y Braulio después en la dirección deportiva, el Valencia se mantuvo constante y a un altísimo nivel. Y eso a pesar de que desde el punto de vista económico la cosa se fue endureciendo de manera considerable. Gastar poco y afinar en el tiro.

Arrastraba eso sí el Valencia un grupo interesante de futbolistas, aunque poco a poco se fueron marchando algunas de sus figuras (Villa, Silva, Mata...).

Algo así como lo que ha ocurrido este verano con las salidas de jugadores. Dos de los cinco futbolistas que fueron en mayo pasado a Singapur a ver a Peter Lim y a empaparse del espíritu del nuevo valencianismo ya no están en la entidad (Fuego y Alcácer), lo que no deja de producir cierta sensación de frustración.

Pasada esa página, el Valencia mira con renovada sonrisa las 36 jornadas que hay por delante. Parece en Mestalla como que lo de Las Palmas y lo de Eibar fuera parte del pasado. Da la sensación de que el domingo que viene contra el Betis arranca de verdad la Liga para el Valencia.

Es lo que tiene esperar hasta última hora para hacer los deberes de verano, que siempre hay sorpresas desagradables. Cero de seis. Los puntos brillan todavía por su ausencia en la cuenta blanquinegra pero con toda seguridad, el domingo que viene las puertas de Mestalla se abrirán con renovados aires. Esta afición ha demostrado ser exigente pero también, y como apuntaba Garay en su puesta de largo, pasional. Por eso, y al margen de la tensión que se vive con la Curva Nord, con poco que los jugadores den sobre el terreno de juego, se monta la fiesta. A estas alturas, por ejemplo, parece que André Gomes fue una historia lejana del valencianismo cuando fue uno de los más destacados en la campaña 2014-15 y que sólo ha escocido el caso de Paco Alcácer, por lo que representaba.

Ahora, en la primera plantilla del Valencia y sin contar a los tres del filial, sólo hay dos jugadores de la tierra: Jaume Doménech y Gayà. Y sólo el lateral tiene el puesto asegurado en el once titular. Tampoco es que en los 'onces' tipo de los años anteriores hubieran muchos valencianos. Es ese un debate de menor rango si al final se consigue entrar en Champions. Once de garantías parece que hay.