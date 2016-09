Nani: «El fútbol me salvó de meterme en problemas cuando era niño»

Luis Nani, reciente fichaje del Valencia, hizo un repaso de su trayectoria en el mundo del deporte en unas declaraciones a la web de la FIFA en las que indicó que el fútbol le salvó de meterse en problemas cuando era sólo un niño.

"A mí el fútbol sin duda me salvó de meterme en problemas cuando era pequeño. No voy a decir que nunca haya hecho nada malo. Es lógico, por dónde vivía. Con mis amigos hice algunas travesuras, cosas de niños, pero que me alejaban del camino correcto", dijo el internacional portugués.

"Pero cuando aparecía el momento de jugar al fútbol dejaba todo para ir. Ahí me distraía, mi cabeza se centraba en el fútbol y así me alejé de cosas menos buenas", añadió.

Asimismo, el atacante se refirió al esfuerzo que le ha costado alcanzar los éxitos en su carrera futbolística: "Siempre he tenido que luchar mucho. He pasado mucho desde niño y continúo peleando por todo lo que quiero mantener en mi vida. También en el fútbol he tenido una lucha intensa para alcanzar los objetivos que me he planteado. Siempre he pensado que era posible".

Ese esfuerzo desea transmitirlo a su hijo: "Quiero que sepa que en la vida no todo es fácil, como le puede parecer hoy. Intentar que sea una buena persona y que pueda alcanzar sus propios objetivos en el futuro".

Además, Nani dejó claro que su vida puede servir de ejemplo para muchos niños, para que nunca olviden que deben seguir buscando la felicidad a pesar de los obstáculos.

"Pienso que mi historia puede enseñarles mucho. Demostrarles que un día ellos pueden ser como yo porque, aunque pasemos por momentos muy difíciles en la vida, tenemos que luchar y buscar la felicidad. No debemos abandonar nuestros sueños. Si luchamos, al final nos pasan cosas buenas", agregó.

También se refirió al título continental que consiguió en la pasada Eurocopa de Francia con la selección lusa. "La Eurocopa es el título más importante y el que más me ha marcado por ser con la selección. Es algo con lo que todos los jugadores soñamos. Estoy muy orgulloso de poder representar a mi país y de haber conquistado algo muy importante para nosotros", comentó.

Pero no todos sus recuerdos de la última Eurocopa son buenos, ya que recuerda con tristeza la lesión de Cristiano Ronaldo: "Es nuestro capitán, una persona a la que respetamos mucho y que ha peleado mucho por nosotros, y en ese momento, cuando vi que se lesionaba, yo me sentí muy mal, sobre todo cuando me habló y me dijo que no podía más".

Sin embargo, Nani le trasladó al futbolista del Real Madrid, sobre el terreno de juego, su convicción en conquistar el cetro europeo: "Le dije que no le iba a dejar mal, que iba a dar todo y que íbamos a intentar ganar el partido porque lo merecíamos. Fue un momento clave. Cambió nuestra mentalidad, jugamos el fútbol que teníamos dentro, luchamos y, al final, el equipo que más sufrió fue el que ganó".

El jugador portugués mostró ilusión por haber llegado al Valencia durante el pasado mercado veraniego: "Tenía muchas ganas de jugar en España y la oportunidad me ha llegado en el mejor momento de mi vida".

"Creo que puedo aportar una mentalidad fuerte, que no se viene abajo con facilidad, y trabajo. Quiero ayudar mucho al Valencia, darlo todo. Empezamos la liga con dos derrotas, pero esto no es como se empieza. Tenemos que mejorar algunas cosas, pero tenemos condiciones para jugar bien y ganar los partidos", concluyó.