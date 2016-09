Los retos del plan de negocio de Lim

valencia. Una vez superado el caos del último día de mercado, el sosiego ubica al Valencia ante sus dos temporadas clave para abordar su verdadero talón de Aquiles: la situación económica. Alejado de la cornucopia millonaria de la Liga de Campeones, el plan de negocio de Peter Lim asume el reto de reinventarse para cumplir con las obligaciones marcadas en el calendario. Meriton presentó en Bankia una hoja de ruta enganchada temporada tras temporada a la mejor competición de clubes del mundo. El primer traspiés ha llegado casi bajo el dintel del nuevo proyecto, lo que ha obligado a vender a los mejores jugadores para resolver problemas alejados del césped. La multa de Bruselas, el asunto del PAI de Porchinos, la falta de patrocinadores y el pago de los préstamos con los bancos se sitúan como un serpentín imparable al que hay que hacerle frente de inmediato.

El plan de negocio de Lim contemplaba unos ingresos para la presente temporada de 144 millones de euros. Una cifra que se antoja imposible tanto por méritos deportivos como por capacidad para que entre dinero en la caja del Valencia. La situación es muy distinta a la que se rubricó en diciembre de 2014, cuando el magnate de Singapur firmó ante notario la compra del Valencia. La propia presidenta del club, Layhoon Chan, reconoció durante la estadía en Holanda que los acontecimientos en contra han atropellado el horizonte económico previsto por el máximo accionista. Las palabras de Layhoon Chan de que en el Valencia no sobra el dinero son muy reveladoras sobre la situación que viene.

Multa de Bruselas 24 millones

El 6 de noviembre, fecha tope para pagar la sanción

La Comisión Europea informó el 6 de julio al Gobierno de España de la sanción impuesta a varios clubes españoles por ayudas públicas ilegales. Entre ellos el Valencia, que tiene que pagar 20,4 millones de euros. El órgano que tiene que recuperar ese dinero es el Instituto Valenciano de Finanzas, que es quien concedió la ayuda. El 6 de julio se abrió un plazo de cuatro meses que expira el 6 de noviembre para hacer pago a la multa. Cada día que pasa la cuantía de la sanción se incrementa. La estimación es que la carga puede llegar hasta los 24 millones de euros.

Lim reservó al comprar el Valencia 5 millones de euros para hacer frente a la contingencia. Lo que no se esperaba es que la sanción se multiplicara por cuatro. La multa ha condicionado la planificación deportiva y el club se ha visto obligado a vender jugadores por valor de 112 millones de euros -el gasto ha sido de 30- para disponer de liquidez para pagar la multa de Bruselas.

El Valencia, según reconoce la comisaria europea de la Competencia, Margrethe Vestager, en una respuesta a la eurodiputada valenciana Inmaculada Rodríguez-Piñero, tiene la potestad de recurrir la decisión de la Unión Europea ante el Tribunal General de Luxemburgo. Está previsto que ese recurso se presente en octubre aunque es casi imposible que Bruselas autorice una rebaja en el pago o un aplazamiento. Lo normal es cumplir primero con la sanción y posteriormente ver si se le puede devolver algo de dinero al club de Mestalla.

La Generalitat le ha prometido al Valencia amparo en su recurso. Durante los últimos meses han existido reuniones a altísimo nivel e incluso el director del IVF, Manuel Illueca, se desplazo a Bruselas para valorar la situación. Aunque el Gobierno que preside el socialista Ximo Puig haya prometido la ayuda, la realidad es que en ninguno de los casos la Generalitat se excederá en sus funciones y nunca se pondrá en una posición de fuerza contra la Unión Europea.

Lo primero que hará el Gobierno valenciano es estudiar el recurso del club de Mestalla y ponerse en contacto con la Abogacía del Estado para ver en qué proporción se pueden sumar a la reclamación de la Generalitat. Si no hay acuerdo, el tema podría derivar incluso en una demanda patrimonial contra el club si no paga.

El Ayuntamiento de Madrid ya ha ejercido su obligación de reclamarle al Real Madrid 20 millones de euros por la sanción impuesta por Bruselas. La resolución oficial ya ha sido publicada y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, ha cumplido con el trámite. El club de Florentino Pérez ya tiene el requerimiento, que es por un tipo de ayuda distinta a la del Valencia. La Generalitat se puede ver en la misma situación.

Porchinos 45 millones

Se prevé un revirado

camino judicial por el PAI

El PAI de Porchinos en Riba-roja de Túria es otra de las continencias no resueltas. El Valencia ha cumplido con su obligación de presentar un nuevo plan urbanístico para construir la nueva ciudad deportiva del club además de un espacio para cerca de 2.500 viviendas. Al mismo tiempo, y cumpliendo con los trámites judiciales, ha presentado sendos requerimientos tanto al Ayuntamiento como a la conselleria de Vivienda en los que reclama 45 millones de euros en el caso de que la nueva propuesta no salga adelante.

El Ayuntamiento de Riba-roja, que no esconde su posición contraria al nuevo PAI, mantiene que no piensa pagar los 25 millones de euros que le reclama el club de Mestalla. El alcalde, Robert Raga, asegura que piensa agotar todas las vías judiciales y añade que se siente estafado por cómo se llevó el plan Newcoval. Además, la ordenación del primer PAI, el que tumbaron el TSJ y el Supremo, es argumento de una comisión de investigación municipal.

El club también le ha reclamado a la Generalitat casi 20 millones de euros por el mismo motivo. La conselleria de Medio Ambiente está en estos momentos llenándose de argumentos para redactar una declaración de impacto ambiental negativa para el nuevo plan presentado por el Valencia. De hecho, ha pedido la opinión ha 17 organismos públicos y privados con el fin armar un rechazo sin fisuras al nuevo PAI. Los grupos ecologistas tendrán mucho que decir en este asunto en una conselleria bajo el mando de Compromís.

Amortización 15 millones

Julio de 2018, primera gran obligación con Bankia

Uno de los momentos clave del proyecto de Peter Lim en el Valencia llegará el 30 de junio de 2018. En esa fecha se producirá el primer pago de la amortización de las deudas que se mantiene con Bankia, el principal acreedor del club. Hasta ese día lo único que habrá abonado el Valencia es el pago de los intereses. El préstamo de 155 millones de euros obliga a una amortización anual de 12,9 millones de euros hasta el 30 de junio de 2029.

Además, el 1 de julio de 2018 el otro crédito de 15,5 millones de euros que se mantiene con Bankia deberá quedar en una cantidad máxima de 13,9 millones, por lo que la amortización obligada es de 1,5 millones. Esta cantidad se irá reduciendo paulatinamente año a año hasta quedarse el 1 de julio de 2026 en 1,5 millones de euros.

Estas obligaciones son impepinables para Meriton, que ya negoció con Bankia un aplazamiento del pago de la deuda para comprar el Valencia. Cada vez que la crisis sacude al club de Mestalla, en los corrillos se habla de la intención del máximo accionista de vender su participación. Argumentos que por ahora no se han sostenido con ninguna prueba. El verano de 2018 será clave para conocer las intenciones del empresario de Singapur con su proyecto futbolístico. Por ahora ha puesto sobre la mesa 200 millones de euros. Cien en un préstamo que se ha convertido en acciones para tener el 83% del Valencia y otros cien (de los que 72 son fruto de un préstamo de Bankia avalado con garantías personales) para comprar el club.

La realidad es que el contrato de venta apunta en los supuestos de amortización anticipada obligatoria que si Lim pierde el 51% de las acciones del Valencia, el club tiene el plazo de un mes para amortizar el principal pendiente de pago del préstamo.

Situación actual

El nuevo Mestalla y a la búsqueda de patrocinador

El plan de negocio previsto por Lim no se ha podido sostener según lo previsto. La situación deportiva ha dejado muy lejos los ingresos ansiados por competiciones. Es imposible llegar a los 60 millones asignados. Además, una temporada más el Valencia lucirá sin patrocinador principal en su camiseta. De los 10 millones de euros fijados por Draper se ha pasado a una cifra entre 4 y 6 millones. Muy por debajo de lo esperado.

La temporada pasada, el informe de auditoría insistía en la necesidad de buscar nuevas fórmulas de ingreso para equilibrar con los gastos. De momento, no se ha conseguido y las palabras de Layhoon Chan de que el Valencia ahora mismo no va sobrado de dinero radiografían una realidad no esperada el día que Lim compró el club de Mestalla.

Además, en los dos próximos años hay un reto por delante con un futuro incierto en estos momentos. La construcción del nuevo Mestalla era una de las grandes promesas el día de la compra y por ahora la postal de hormigón sigue tan gris como aquel 25 de octubre de 2014 en el que Lim visitó unas obras que no le terminaron de convencer en ninguno de los casos.

El Valencia necesita cerca de 100 millones de euros para terminar un estadio que en teoría iba a ser la gallina de los huevos de oros para la entidad de Mestalla. Por ahora, la falta de vías de ingreso se ha suplido con la venta de los mejores jugadores de la plantilla por cantidades millonarias. Alcácer, Mustafi y Gomes han dado un respiro.