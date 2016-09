«Estoy muy decepcionada con Alcácer, era un símbolo»

Sabía Layhoon que se le preguntaría por Alcácer y fue para hablar sobre el delantero en lo que más minutos empleó. Dijo que en la cena de Lim el 11 de agosto con Bartomeu no se acordó el traspaso y que lo único que trasladó el presidente culé era el deseo de Alcácer de salir del Valencia. «Ha sido la decisión más complicada. Si hubiéramos querido venderlo lo hubiéramos hecho tres semanas antes de cuando se hizo. Por dinero era muy fácil decidir pero prevalecía la situación social y popular. Era un icono, un símbolo de la cantera. Pidió hablar conmigo y me dijo que se quería ir. Estuve muy decepcionada con lo que escuché en aquella conversación. Es difícil para un jugador rechazar al Barcelona. Lo hablé con Suso. Cuando alguien es un icono, pero no quiere serlo y su corazón está en otra parte, no tiene sentido. Le insistí a Paco si estaba seguro de lo que hacía. Me dijo que se quería ir, me pedía con insistencia y energía que aceptara la oferta del Barcelona. Le dije que estaba muy decepcionada con él pero no enfadada porque nunca te enfadas con alguien que consideras como un hijo».