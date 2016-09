Los cromos de nuestra infancia

Un año más, los niños inician su colección de cromos de futbolistas. La cita se repite por estas fechas. Una tradición entrañable que desafía al fútbol moderno de horarios imposibles y mercadotecnia galopante. Los cromos resisten y no pasan de moda. Con el arranque de la temporada, los más pequeños se afanan en llenar sus álbumes con las, cada vez más cuidadas, estampas de los jugadores de primera división. Probablemente, cuando pase el tiempo, esas colecciones se convertirán en un objeto de culto personal, un recuerdo único de la infancia perdida, el descubrimiento de un mundo apasionante que llenó sueños y desató la imaginación. Así lo han vivido todas las generaciones atraídas por su encanto irresistible. La liturgia del cambio de cromos repetidos en los recreos del colegio, la búsqueda desesperada del jugador imposible, las mañanas de domingo en el rastro improvisado de la calle San Vicente, enfrente de la iglesia de San Martín. El enfado por ese futbolista que nos persigue emboscado en demasiados sobres. Un mundo al que se suman los padres y los abuelos evocando de carrerilla aquellos equipos de otras épocas, cuando los jugadores permanecían en un club media vida. La complicidad que les devuelve al pasado.

Con la avalancha televisiva actual, el poder de internet y el complemento de las redes sociales, el misterio de antaño ha desaparecido, los más pequeños acceden sin restricciones a la información total. Los locos bajitos que cantó Serrat se saben sin problema quién es quién y conocen no solo sus caras sino hasta la marca y el color de las botas que gastan. Sus conocimientos también se extienden a las principales ligas extranjeras y su autoridad en la materia les lleva a dictaminar con criterio sobre las trayectorias de los jugadores, cada vez más complejas, con sus constantes cambios de destino. Por ejemplo: Leo Baptistao, 23 años, aparece en los cromos de esta temporada como jugador del RCD Espanyol, pero en las campañas anteriores se le puede distinguir defendiendo la camiseta de cuatro clubs diferentes: Rayo Vallecano, Betis, Atlético y Villarreal. De seguir esa trayectoria puede establecer una plusmarca en la Liga española superando el registro que ostenta Miquel Soler. La novedad se impone sobre la lealtad.

Hasta que a mediados de los noventa se organizó la revolución Bosman, las plantillas se distinguían con facilidad: pocos extranjeros, nombres y apellidos identificables, gente de la casa que se forjaba con paciencia y el complemento de alguna incorporación de campanillas. Por supuesto las indumentarias no admitían confusión, los colores eran sagrados. Cada época ha tenido sus equipos, pero casi todos los álbumes solían empezar por orden alfabético con el Athletic de Bilbao para concluir con el Valencia. Al menos así fue en los años sesenta, la de la explosión demográfica en este país, cuando un sobre valía una peseta y se incluían cuatro cromos. Un botín preciado. Esa época fue la mía, la de los primeros partidos televisados en blanco y negro, tardes de radio con anuncios inolvidables y relatores de verbo cuidado. Las niñas se inclinaban por aquella maravillosa colección de Vida y Color, nosotros elegíamos a los héroes del balón. Los futbolistas entraban en nuestras casas a través de los cromos para reposar en el álbum comprado con la paga dominical. De esa manera les identificábamos, aprendíamos sus nombres completos y hasta la fecha de sus cumpleaños.

La primera división la integraban 16 equipos y había una hoja para el escudo de cada club. Aquella era una excelente manera de ejercer la memoria y de fomentar el aprendizaje, aunque los padres, tan tradicionales, advirtieran cierto peligro en la práctica del niño que cantaba como un lorito la totalidad de los equipos sin equivocación pero que no se mostraba tan resuelto a la hora de aprender los ríos, las montañas o las tablas de multiplicar. Equipos como el Pontevedra, el Sabadell, el Córdoba o el Elche eran habituales cada temporada junto a los grandes colosos. Las colecciones no siempre respondían a la realidad de los equipos. Un exponente: la plantilla del Valencia que aparece en la colección de la campaña 70-71 no incluye a futbolistas indispensables en aquel glorioso ejercicio como Forment, Sergio, Claramunt II o Valdez. El caso del extremo argentino está más que justificado por su tardía incorporación. Algunas editoriales previsoras optaron por incluir una página de últimos fichajes, todo un clásico, en las páginas finales.

La calidad de la impresión fue mejorando de forma paulatina. Algunas colecciones recogían la cara del jugador, otras los retrataban de cuerpo entero. Un truco empleado sin disimulo consistía en pintar los nuevos colores de un jugador que fichaba por otro equipo sobre la antigua camiseta cuando no había tiempo material de volver a retratarlo. Aquellos cromos exigían una liturgia que incluía el pegamento antes de quedar adheridos en su lugar debido, ahora son autoadhesivos. Con la llegada de la adolescencia los cromos pasaban al baúl de los recuerdos. Sin embargo, como los grandes vinos, un buen día eran descubiertos, y rescatados, recibían los honores debido: el hallazgo de un tesoro sentimental. Gracias a Internet se han completado colecciones inacabadas y, de vez en cuando, son exhibidas ante la admiración de propios y extraños.