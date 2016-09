Lim contendrá el gasto en los grandes fichajes

valencia. Que para la presentación de dos defensas se citen en Mestalla más de seis mil espectadores da a entender dos cosas: el fervor con el que los aficionados se entregan al Valencia (hay que reconocer que parte del público era muy juvenil); y, segundo, las ganas que hay de tener en el campo gente que resuelva de una vez por todas la infección que arrastra el equipo. Garay y Mangala ya se han ganado al público de Mestalla sin jugar un solo minuto. El argentino y el francés se dieron el primer baño de multitudes y se puede decir que quedaron por detrás de Negredo y Nani en este peculiar ranking de espectadores. Se percibió desde la grada la tremenda atracción que ejerce Garay por delante del galo, aderezado también por el tirón popular de la espontánea esposa del argentino. «Sabía del interés del Valencia desde hace mucho tiempo. Por motivos que no voy a decir, no se hizo entonces pero gracias a Dios se hizo ahora. Estoy muy feliz, mi prioridad siempre fue venir», dijo Garay, que destacó y valoró la «implicación» del público de Mestalla.

La presentación oficial del doble cerrojo que pedía Ayestarán fue aprovechada para conocer por un lado las primeras impresiones que tiene el director deportivo, García Pitarch, sobre los vaivenes de la plantilla (tampoco quiso entrar en muchos detalles); y, por otro, el punto de vista de la presidenta, Layhoon, sobre el carrusel de ventas de este verano, con especial e intensa dedicación al caso Paco Alcácer. Fue, de hecho, la propia Layhoon la que sin preguntarle admitió compartir la inquietud que ha tenido que soportar la afición al ver la lentitud en los refuerzos. No hubo ni una sola mención al fair play financiero. «Hemos tenido un verano muy difícil y con muchísimos retos. Sabemos que había mucho nerviosismo y pudimos acabar las operaciones faltando diez minutos para el plazo». La de Mangala se concretó horas antes y se incluyó, según desveló García Pitarch sin concretar, una opción de compra sobre él a final de la temporada.

Hacerla efectiva dependerá en parte de que entre o no el Valencia en Champions. Eso siempre a una planificación con más lógica. Por eso la primera en extraer la lectura positiva sobre lo que encierra el mercado futbolístico ha sido la presidenta valencianista. Lo ha vivido en sus propias carnes y aunque no citó ningún caso en concreto, la presencia de Garay y Mangala demuestra el error de pagar por ejemplo 21,8 millones por Abdennour. «He aprendido en un año que muchas veces lo que tu pagas por el jugador no quiere decir el rendimiento que vaya a dar después. No se puede ir al mercado a comprar creyendo que son buenos según lo que pagues por ellos». Layhoon siempre ha dejado claro que habla en boca de Peter Lim.

A su lado, el director deportivo -llegó en enero- escuchaba atento. Antes, García Pitarch quiso transmitir la sensación del trabajo bien hecho por parte de su departamento, aunque no ocultó la decisiva implicación que han tenido para cerrar estas operaciones los futbolistas («la fortaleza ante todas las presiones que han tenido que sufrir para que su destino no fuera el Valencia») y también la de Jorge Mendes. Airado precisamente por la pregunta que hacía referencia a la participación del agente portugués, expuso su relato: «Creo que, independientemente de que se hayan podido cometer errores, desde febrero hemos hecho 15 operaciones de salida y 7 de entrada. En las 15 ha intervenido -Mendes- en una: André. Y en las entradas en dos: Mangala y Garay. Sin su ayuda estas operaciones no se hubieran podido llevar a cabo. Estuve pegado a él en Madrid, podía haber estado en Mónaco o Manchester pero se ha colapsado para hacer estas dos. Dejó otras negociaciones para acabar estas dos».

Negó rotundo haber contactado por Guedes (mediapunta del Benfica que en Portugal lo dan como fichado para enero) y regateó con la incógnita de qué va a pasar enero con los tres porteros (Alves no salió): «La dirección deportiva no decide quién juega. Es el entrenador».