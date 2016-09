Goles valencianistas en Europa

Nada mejor que siete goles para olvidar el estropicio de Ipurua. El Valencia se quedó sin marcar en Eibar el sábado pasado y sin embargo ayer golearon cuatro de los cinco jugadores que participaron con sus respectivas selecciones (el quinto fue Ryan que al menos no dejó que le marcaran). No hay duda de que el Valencia, del que tanto se ha hablado sobre sus problemas en defensa, puede al menos estar tranquilo respecto al potencial ofensivo que puede llegar a tener.

Santi Mina, Munir, Nani y hasta Joao Cancelo marcaron. La coincidencia es sorprendente. Es verdad que se trataba de partidos amistosos y frente a rivales de escasa entidad, pero no todos los días los valencianistas se hinchan a meter goles de la manera que lo hicieron ayer. Así, por ejemplo, Santi Mina y Munir hicieron dos tantos cada uno con la selección sub-21 ante San Marino (6-0); mientras que, por su parte, Nani no quiso ser menos y le hizo otros dos en la fácil goleada de Portugal a Gibraltar (5-0).

Lo que nadie esperaba fue que Cancelo se sumara a la fiesta. Para empezar, porque el de ayer era el estreno del joven jugador en la absoluta. Hasta ahora, titular con la sub-21, desde luego no desaprovechó su oportunidad con los mayores. Fue, como Nani, titular y, además, hizo un auténtico golazo. En una de sus habituales incorporaciones por la banda, descubiró un pequeño hueco y consiguió un fuerte envio que se coló como un obus dentro de la portería rival (73').

El día fue movido y plenamente satisfactorio desde el punto de vista valencianista. Gayà no jugó ni un solo minuto pero disfrutó con la exhibición de sus compañeros Munir y Mina con el combinado sub-21. San Marino no opuso resistencia y lo mejor fue ver que Mina zanjó todas las dudas que surgieron con las ocasiones que falló en Ipurua. De cualquier forma, el morbo lo ponía en esta cita Munir. El ex del Barça llegará a Mestalla tras demostrar que se trata de un delantero centro con mucha ambición.

Ante San Marino, que se desenvolvió poco menos que como un equipo de regional, Munir arrancó como delantero centro y Santi Mina salió por la izquierda, pero la movilidad de ambos quedó patente desde bien pronto. En la segunda mitad, con Williams en el campo, Munir ocupó la plaza de extremo derecho. Fue, de cualquier manera, por el centro donde Munir tuvo un papel más destacado. A los 12 minutos ya había rematado de cabeza al poste y, acto seguido, el defensa había desbaratado el segundo intento; pero cinco minutos después cabeceó dentro un perfecto envío de Deulofeu. En el 36' golearía desde la frontal para hacer el segundo de su cuenta particular y dejar sentenciado el encuentro. Ayer, Robert Fernández, director deportivo del Barça, se refirió a Munir: «El objetivo es que pueda volver y él lo quiere. Partimos de la base de que se marcha cedido un año».

Se entendió bastante bien con Mina. Y fue éste el otro goleador de la tarde. Anotaría antes del descanso el 4-0 tras un buen desmarque y haría el 5-0 a seis para el final tras adelantarse a su marcador. Al final, el seleccionador, Celades, habló de ambos: «Han trabajado muy bien, nos han dado mucha movilidad y se han coordinado bien. Son dos chicos que están en muy buena forma».

Robert, por cierto, también se refirió a los fichajes de Alcácer y de André. Sobre el de Torrent aseguró: «Luis Suárez es el mejor 9 del mundo. Está a otro nivel. Es muy buen jugador y aportará cosas, pero tiene que aprender de los mejores». De André, reconoció que «surgió la posibilidad. Nos gustaba».