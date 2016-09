Layhoon Chan, «muy decepcionada con Alcácer»

Aprovechando la presentación de Mangala y Garay, la presidenta del Valencia CF, Layhoon Chan, ha querido explicar toda la situación que se produjo con la venta de Alcácer al Barça, después de las palabras que pronunció en la convención de peñas en sentido contrario. Ha sido la exposición más larga de la dirigente. En ella, ha explicado que Peter Lim mantuvo la famosa cena con el presidente del Barça y más directivos el 11 de agosto. Y en ningún momento de aquella velada se produjo la decisión de vender al jugador.

"Era un icono y un símbolo de la cantera, pero cuando la decisión era que no saliera, pidió hablar conmigo y me dijo que quería salir. Me decepcionó lo que escuché en aquella conversación. Cuando alguien es un icono, pero no quiere serlo y su corazón está en otra parte, ya no tiene ningún sentido que siga. Le pedí Paco una condición: sólo consideraríamos la oferta si éramos capaces de conseguir un sustituto. Le dije que estaba muy decepcionada, pero no enfadada, porque nunca te enfadas de verdad con alguien que consideras un hijo."

Precisamente, el hecho de que el Valencia haya traspasado este verano a varios futbolistas lejos de sus cláusulas de rescisión ha provocado cierto malestar en la afición. García Pitarch ha reconocido que "las cláusulas del Valencia es imposible que las pague otro club. No corresponden al precio de los futbolistas". "El director deportivo ha negado, además, haber mantenido alguna conversación con el Benfica o con el agente de Gonçalo Guedes para ficharlo en enero, tal y como se ha apuntado en Portugal.

Por otra parte, García Pitarch ha querido destacar la colaboración de Jorge Mendes en las operaciones de Mangala y Garay.

Por último el director deportivo del Valencia ha dicho que Ayestarán está muy feliz con la plantilla que tiene porque "es mucho mejor que la que tenía. Hemos cumplido sus expectativas, situación que se repite con Layhoon y Peter Lim.