Ezequiel Garay y Mangala ya son uno más en el Valencia CF

como que no hay planificacion un jugador que no quiere jugar en el valencia que en cinco años y este seis no a demostrado nada no sabe llevar al equipo y es titular por que no han sabido buscar un aimar . y despues comentan en otros post a fichar a prisa corriendo y si son de mendes mejor. este mendes ya destrozo al coruña y al zaragoza

A mi la verdad es que me genera muchoa tranquilidad la nueva pareja de centrales, sobretodo Garay, que me parece un jugador muy seguro,eficiente.Además, la portería está (demasiado)bien cubierta.

El VCF ha triunfado cuando ha tenido una defensa potente,sobretodo los centrales ( Ayala-Pellegrino/Djuckic y la última Otamendi-Mustafi), así que ha empezar a construir el equipo desde detrás, portería a cero ( y no el coladero que hemos sido este tiempo). Ojo con Cancelo y Gayà, que tienen que aplicarse mucho más en defensa.

La media me parece bastante decente, aunque justita en efectivos. Mario Suárez(medrán) -Enzo y Parejo forman un centro del campo potente, pero lo dicho, a poner una vela porque no se lesionen o bajen el rendimiento.También queda la bala de Carlos SOler, que me parece que el chaval lo hace bien(está verde).

La delantera, pese a que Munir me encanta, es la parte que veo menos consistente.Muchos media puntas, con calidad (Rodrigo,Mina,Nani,Munir,Bakkali), pero con no demasiado gol(x lo menos hasta ahora). Me acuerdo de Mista, que era un jugador no killer y acabó con 20 goles(aunque eran otros tiempos). Creo que Mina va a dar un paso adelante, teno mucha confianza en él.

Respecto al entrenador, me parece una persona correcta, de club, con conocimientos (sobretodo de condición física, van a ir como toros,eso seguro), pero escaso bagaje en la élite. Démosle tiempo y partidos.Aunque se ha perdido estos dos primeros duelos, el equipo ha jugado bastante mejor que lka temporada pasada.La clave va a estar en no encajar y clavar las que tengamos(por eso hablo de la falta de un killer como principal pega a la plantilla).

Un saludo a todos los valencianistas de bien.Hay que ir a muerte con el equipo, que es de nuestro corazón, que es el que tenemos. Amunt VCF !