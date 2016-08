El Valencia, ante el reto de solventar una frenética operación salida

Quedan pocas horas de mercado y el Valencia, además de entradas, sigue pendiente de resolver el destino de varios de sus futbolistas que esta mañana se entrenarán en Paterna en lo que puede ser su último día como blanquinegros. De hecho, ayer por la tarde ya hubo uno que no trabajó con el resto de compañeros: Lucas Orban dejó Valencia para comprometerse con el Génova. No se hizo oficial pero al final parece que el argentino se ha salido con la suya y se desvincula de la entidad de Mestalla con la carta de libertad. Orban tenía contrato hasta junio de 2019 y el Valencia pretendía obtener algo de dinero por un jugador que no contaba para Pako Ayestarán.

Además del argentino, la atención hoy estará en lo que pueda ocurrir con gente como Diego Alves, Aderllan Santos y quizás hasta Rober Ibáñez.

El guardameta brasileño es de todos el que más números tiene para salir. Ayestarán no quiere tres porteros en su plantilla. Así se lo hizo saber García Pitarch a Alves a principios de verano, cuando sus agentes reclamaban una mejora de contrato que, según la parte del jugador, tenía pactada con Amadeo Salvo. Varios equipos se habían interesados en Alves: Sevilla, Barcelona y Milán, entre otros. Poco a poco se le fueron cerrando las opciones.

En Sevilla anunciaron hace unos días el fichaje de Sirigu, que llegará a Nervión cedido. En el Camp Nou, Bravo ya es del City y ya tienen recambio: Cillessen.

El canterano Rober Ibáñez también podría abandonar el proyecto de Ayestarán en busca de minutos. En una temporada donde el Valencia solo disputará Liga y Copa del Rey, además de la competencia en su posición con Fede Cartabia y Nani como principales competidores por un puesto en la banda derecha de Mestalla, los minutos que pueda disputar Rober se antojan escasos.

Estas circunstancias le hacen tener que buscar una cesión en un club de Primera División para no cortar su progresión, algo que ve con buenos ojos tanto el club como el jugador. Los equipos que estarían interesados en incorporarlo son los recién ascendidos Alavés, Leganés y Osasuna, clubes donde el futbolista valenciano cuente con minutos tras su reciente cesión en el Granada la temporada pasada.

Abdennour es otro de los defensas que está a la espera de saber qué pasa con él. Desde el primer momento se planteó por parte del club el aceptar por él cualquier propuesta que pudiera compensar el desembolso realizado el verano pasado. Ahora, el caso de Aymenn es simple: solo abandonaría el club si fructifican los fichajes de Sidnei y/o Garay. Desde luego, el tunecino es el único que ha jugado los dos partidos de esta Liga como titular, algo que tal y como está el panorama en la defensa blanquinegra al menos le convierten en el primero en tener la confianza del entrenador. De los otros centrales que hay, todos están un escalón por debajo.

Dentro del balanceo de defensas que el Valencia pretende llevar a cabo antes de cerrar el mercado, el futurible destino de Aderllan Santos es uno de los mayores enigmas. Pese a que el jugador representado por Jorge Mendes ha sonado para equipos como Benfica u Oporto, la línea de actuación es la misma que en el caso de Abdennour: 'Dejen entrar antes de salir'.

Aderllan se ejercitó en la jornada de ayer junto al resto de sus compañeros. El brasileño no tuvo tiempo para descansar entre los dos entrenamientos que planificó ayer el equipo, ya que aprovechó para realizar una gestión sobre su nacionalidad. Acompañado por un trabajador del club, Santos se desplazó a una oficina de Extranjería situada en Patraix. El futbolista lleva varios meses haciendo los trámites pertinentes para obtener la nacionalidad portuguesa. Sin embargo, y según ha podido saber este periódico, la visita de ayer no responde a una acción con el objetivo de agilizar una posible salida, sino que se trata de un trámite corriente para poner en regla su Número de Identidad de Extranjero (NIE). Fichado por 9,5 millones de euros, el Valencia acepta cualquier cesión que al menos no le cueste dinero.