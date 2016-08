Alcácer se despide: «Esto es bueno para mí, la gente tiene que entenderlo»

paco como has dicho lo e intentado entender y lo mire por donde lo mire , lo unico que llego a entender es que tienes la CARA MAS DURA QUE EL BUNKER DE HITLER !!!! un xavalin que eras que en la iglesia de mestalla sin ser nadie te han tratado como a un crack y ahora te muestres asi de desagradecido pues en fin tu mismo te a RETRATADO , que tengas suerte con lo CATALINOS que dices que es un gran SALTO DE CALIDAD y espero que te quedes toda tu vida alli porque aqui nos has despreciado como NINGUNO , es mas para mi mas que PEDJA porque el no era ni valenciano , pero tu ....