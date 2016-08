Puntos para aliviar el expolio de estrellas

bilbao. Nunca un partido del Valencia había llegado bajo este síndrome de expolio o de fuga de estrellas, como cada uno lo quiera etiquetar según su grado de malestar. Quien crea que la Liga para el Valencia comienza de verdad a partir del 31 de agosto ignora que para meterse en Europa valen todos los puntos. Incluidos los tres que volaron el lunes pasado y los que habrá en juego esta tarde. Por eso la afición está dolorida y hasta desorientada. En las últimas 72 horas parte de la teórica columna vertebral ha saltado por los aires. Mientras el Valencia volaba hacia Bilbao rodeado de un extraño aroma, Mustafi aterrizaba en Londres para pasar reconocimiento por el Arsenal. 41 millones de euros tienen la culpa de que el mejor defensa que le quedaba a Ayestarán haya dejado más descompuesta si cabe a la línea más frágil del equipo. El alemán se entrenó por la mañana en Paterna ya con el billete comprado hacia Londres. Fue el primero en marcharse de la Ciudad Deportiva y el Valencia anoche admitía que el anuncio del traspaso es cuestión de horas. De ahí la urgencia de García Pitarch de firmar los sustitutos más idóneos. Sidnei -anoche aún titular con el Deportivo- y Garay (el Zenit no va a hacer rebajas) son los primeros candidatos, sabiendo que ya muy lejano se quedó el exbarcelonista Bartra y que Albiol parece que, salvo sorpresa de última hora, tiene difícil abandonar el Nápoles.

Algo parecido a lo de Mustafi sucede con Alcácer aunque en su caso el asunto tiene mucha más miga. El Valencia decidió congelar el anuncio de un acuerdo cifrado en 30 millones más otros 2 en variables. «Alcácer es un jugador que nos interesa muchísimo. Tenemos tiempo y estamos trabajando», asegura Robert Fernández, director deportivo del Barcelona.

Una de las cuestiones que no estaban claras en cuanto a la fórmula de la operación es la del sustituto de Alcácer. Munir va a ser jugador del Valencia aunque faltaba por saber en calidad de qué (cedido o traspasado) y bajo qué condiciones. El Barça da por hecho que Munir vendrá pero no quiere perderlo totalmente y desea tener cierto control sobre el jugador en el futuro, ya sea en una hipotética venta o como opción de recompra. Munir ha pasado de tener pie y medio en el Celta a pensar ya en blanquinegro. Por eso en Vigo se olvidaron del delantero y pensaron en el exlevantinista Giuseppe Rossi.

A tan enérgicos vaivenes no está acostumbrada todavía la afición de Mestalla y ni mucho menos el entrenador, sabedor de que todo el trabajo del verano se puede empezar a cuestionar con otro tropiezo. No se palpa ni mucho menos en el seno del equipo un ambiente sobresaliente. La inclusión de Alcácer en la lista, por ejemplo, ha causado cierta sorpresa. No va a jugar como titular y hasta es posible que sea el descarte, algo que no le debe haber hecho mucha gracia al interesado.

La foto hoy será pues la de un Alcácer fuera del once, pero también la de Nani, Mario Suárez y Rodrigo entre los elegidos. Será el estreno de los tres futbolistas en un campo del que la temporada pasada el Valencia sólo fue capaz de extraer un punto (1-1). El tanto, dicho sea de paso, fue obra de André, uno de los cinco futbolistas que han salido por la ventanilla de ventas (Piatti y Negredo fueron cedidos). Y ojo, esto aún no ha acabado: quedan Alves, Abdennour, Orban, Santos...