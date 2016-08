Alcácer ahora sí va a la selección

La vida no ha cambiado (aún) tanto para Paco Alcácer. Es el mismo delantero que milita en un equipo que no atraviesa su mejor momento, y a nivel personal tampoco tiene en estos momentos sus mejores momentos de su todavía incipiente carrera. Está claro que quien pronunció la convocatoria para la Eurocopa de Francia y la de ayer para los partidos contra Bélgica y Liechtenstein no es el mismo seleccionador. Pero habría sido interesante que alguien explicase qué deméritos hizo el aún delantero del Valencia para no ir a Francia y cuáles ha corregido durante el verano para entrar en la primera lista de Julen Lopetegui.

El propio Paco Alcácer abandonó ayer Paterna con cierta sensación de sorpresa. Pendiente de que se resuelva su futuro, al futbolista le había llegado también que podía volver a la selección en la primera convocatoria del nuevo seleccionador. El delantero, sin embargo, no se había querido hacer ilusiones teniendo en cuenta el precedente de la pasada temporada: Del Bosque le dejó sin Eurocopa pese a ser el máximo goleador de la fase de clasificación para el torneo.

Lopetegui sí ha reclutado ahora a Alcácer, quien probablemente entra en la lista en lugar de Pedro, quien no digirió bien en Francia su condición de suplente. El delantero de Torrent figura en la convocatoria para el amistoso ante Bélgica (jueves ) y el de Liechtenstein, este el día 5 y ya de fase de clasificación para el Mundial de Rusia. Para entonces ya se sabrá si su camino de vuelta es, como se presume, hacia Barcelona o a Valencia.

El nuevo seleccionador acometió una profunda renovación en su primera convocatoria. Con respecto a la reciente Eurocopa de Francia, nada menos que 10 ausencias y 11 caras nuevas para los próximos partidos. Se caen los porteros Iker Casillas y el sevillista Sergio Rico; los defensas Juanfran Torres, Héctor Bellerín y el polifuncional Mikel San José; los centrocampistas Cesc Fàbregas, Bruno Soriano y Andrés Iniesta, en este caso por lesión, y los delanteros Pedro Rodríguez y Aritz Aduriz. Además de Alcácer, vuelven a escena clásicos como el guardameta Pepe Reina, Javi Martínez, Juan Mata y el ariete hispano-brasileño Diego Costa.

Julen concederá mayor protagonismo desde el principio a jóvenes valores con gran proyección como Dani Carvajal, Sergi Roberto, Marco Asensio, Vitolo y el propio Paco Alcácer, que ya debutaron con Vicente del Bosque, y da la alternativa al portero Adrián San Miguel, de gran rendimiento en el West Ham.

También aparece en su primera convocatoria el colchonero Saúl Ñíguez. Pero la presencia del rojiblanco tiene matices, ya que está sancionado para el primer partido con la sub-21. Saúl participará con la absoluta frente a los belgas y luego se incorporará al combinado que entrena Albert Celades. Por esto, la primera convocatoria de Lopetegui es de 24, no de los 23 habituales.