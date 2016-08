El Arsenal eleva la oferta por Mustafi a 41 millones y el club estudia cerrar su venta

valencia. Los últimos seis días del mercado de fichajes van a ser frenéticos para el Valencia. La intención de la entidad de Mestalla es sacar en ese intervalo a Abdennour y Aderllan Santos y fichar a dos centrales, aunque el escenario aún se puede enquistar más si el Arsenal ficha finalmente a Mustafi. El anuncio ayer de la BBC del acuerdo cercano para traspasar al jugador por 35 millones de libras, 40,9 millones de euros al cambio, revolucionó el mercado. Fuentes oficiales del Valencia confirmaron esa oferta a LAS PROVINCIAS y en el caso de cerrarse esa operación la cifra de centrales a fichar antes del 31 de agosto subiría a tres, eso sí con un colchón importante de dinero puesto que a esa cifra habría que sumarle los 30 millones del Barça por Alcácer. Si se cierra el traspaso de Mustafi por esa cantidad, costó ocho millones en 2014, provocará un 'efecto dominó'.

Antes de que fuera pública la vuelta a la carga del Arsenal por el alemán, la atención informativa estuvo centrada en el futuro de Sidnei. El Dépor reaccionó al movimiento del Valencia para fichar al central comprando por 6,5 millones el cien por cien de los derechos federativos del jugador que en un breve espacio de tiempo contará como comunitario. Aunque el deseo del defensa es continuar en A Coruña, la entidad valencianista no tira la toalla con su fichaje y confía en la mediación de Jorge Mendes para conseguirlo. No hay que olvidar que su empresa, Gestifute, compró sus derechos antes de que fuera propiedad del Benfica. El conjunto gallego no aceptó la oferta del Valencia de 10 millones para fichar a Sidnei, aunque de confirmarse el traspaso millonario de Mustafi al Arsenal ese escenario puede cambiar de forma radical. Garitano, el técnico del Dépor, reconoció ayer que viaja a Sevilla con una citación amplia para enfrentarse hoy al Betis, puesto que el futuro del central sigue siendo incierto: «Convocamos a veinte jugadores por las dudas que existen con Sidnei y Lucas Pérez. Tengo conversaciones privadas con el club y tenemos que ir veinte por si pasa algo. Estamos pendientes de que pueda avanzar alguna cosa».

El efecto de la venta del internacional alemán por una cantidad cercana a los 41 millones de euros, sumados a los 30 de la operación de Alcácer, supondrían un colchón para el fair play financiero que podría hacer que el conjunto de Mestalla pudiera hacer números para acometer la gran operación en la defensa que ha estado descartada porque no cuadraban los números, que no es otra que intentar el fichaje de Garay. El central del Zenit lleva varias temporadas siendo objeto de deseo del Valencia. Mustafi es la llave para que se intente esa incorporación en los últimos días del mercado.

La operación para traer a Sidnei a Mestalla, que fuentes oficiales del club confirmaron a este periódico que sigue abierta, podría incluir a Aderllan Santos. De conseguirlo sería algo así como la cuadratura del círculo, puesto que es uno de los jugadores que tiene puesta la cruz por parte de Ayestarán. El Oporto de Nuno es otra puerta abierta por Mendes para intentar 'colocar' los descartes valencianistas en defensa. Quien no vestirá la camiseta del Valencia es Samper, cuya puerta ya se cerró con la llegada de Mario Suárez, que se marcha cedido al Granada de Paco Jémez.