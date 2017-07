Valencia CF | Nani, otro problema para Marcelino Nani, en un entrenamiento con el Valencia. / lázaro de la peña/vcf El entrenador se queda sin el extremo, que no viajó a la gira y sufre un esguince de rodilla que le mantendrá de baja un mes como mínimo El luso se lesiona y se pierde al menos las dos primeras jornadas ante Las Palmas y Real Madrid TONI CALERO Jueves, 27 julio 2017, 01:54

valencia. Lamentó Marcelino García Toral los continuos viajes por la gira norteamericana, los campos de césped artificial y el poco tiempo del que había disfrutado para poder entrenar al equipo. En esa lista incluyó las bajas por sobrecargas de Ezequiel Garay y Rodrigo Moreno más las molestias de última hora de Toni Lato. Torció el morro el técnico por todos esos motivos y, cosas del fútbol, en la ciudad deportiva de Paterna cayó lesionado Luis Nani. Fue durante el entrenamiento del martes y las pruebas confirmaron que el portugués sufre un esguince en su rodilla izquierda.

Así lo confirmó el Valencia ayer por la tarde en un escueto comunicado que no especificaba el tiempo de baja. Al final del mismo se explicaba que los médicos estarán pendientes de la evolución en las próximas semanas. La lesión de Nani es grave, pero el motivo de no detallar el tiempo de recuperación atiende también a que esa dolencia puede variar dependiendo de cada futbolista. Según el grado del esguince, un jugador puede estar de baja entre tres y cuatro semanas hasta llegar a los tres meses.

En el club aseguran que la previsión es que Nani esté disponible dentro de unas cuatro semanas. Es decir, el portugués dice adiós a la pretemporada. Y esto es un problema aún mayor tratándose de un futbolista que se incorporó más tarde que el resto de sus compañeros -el 20 de julio- tras haber jugado la Copa Confederaciones con Portugal.

Las primeras cuentas dejan claro que Nani no estará en el debut liguero contra Las Palmas y es casi imposible que Marcelino pueda contar con él en esa visita al Santiago Bernabéu -donde precisamente se lesionó la temporada pasada- de la jornada dos. Luego hay un largo parón por compromisos internacionales y si todo marcha según lo previsto, Nani debería estar listo para la tercera fecha de Liga contra el Atlético de Madrid, un partido que se juega en Mestalla y en principio, el 9 o el 10 de septiembre.

Empieza mal la 2017-2018 para un Nani que la temporada pasada no logró justificar la apuesta que el Valencia hizo por él. Llegaba el extremo de ganar la Eurocopa con Portugal a cambios de 8,5 millones de euros. En un verano de muchas estrecheces económicas, el desembolso por Nani -luego llegaría Garay como el más caro del verano- atendía a la convicción del Valencia de que fichaba a un jugador de primer nivel. Y a Nani no le ayudó el mal rendimiento colectivo ni tampoco las lesiones que le impidieron alcanzar la regularidad en todo el curso.

Nani jugó un total de 26 partidos, pero sólo 14 completos. De su calidad hubo destellos, como en el encuentro ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, pero el Valencia no se encontró con ese jugador desequilibrante que había incluso capitaneado a Portugal en la final de la Eurocopa. El extremo sufrió una lesión en la rodilla, una sobrecarga en el recto anterior y una rotura muscular que le hizo perderse ocho encuentros entre el 22 de febrero y el 16 de abril, cuando regresó para medirse al Sevilla. Fue con esa lesión cuando Nani viajó a Italia, con el beneplácito de los servicios médicos del club, para recuperarse junto a gente de su confianza.

Vuelta a Paterna

El equipo regresó ayer de la gira norteamericana y esta tarde volverá a ejercitarse en la ciudad deportiva. Marcelino ya podrá contar con Carlos Soler y José Luis Gayà, a quienes todavía no había podido entrenar porque llegaron la semana pasada junto a Nani. El Valencia va a afrontar cuatro entrenamientos (mañana hay doble sesión) antes de que el sábado por la tarde se desplace a Inglaterra para jugar contra el Bournemouth el domingo en el quinto amistoso de la pretemporada.

Mientras Marcelino sigue puliendo detalles con el equipo y lidia con las lesiones de Garay, Rodrigo, Lato, Mina y Nani, continúa el técnico a la espera de que desde los despachos se desbloqueen las operaciones abiertas. «Dije un día que si llegamos al 23 de agosto en esta situación sí me preocuparía, pero ahora estoy tranquilo porque esa situación no se va a dar», aseguró el asturiano tras el partido ante el Cincinnati. Lo cierto es que Marcelino mantiene un mensaje de tranquilidad pero ni se producen salidas necesarias -como las de Negredo o Abdennour- ni tampoco llegan los refuerzos que el técnico ansía. El fichaje del '6' se atasca porque las primeras opciones del Valencia, Kondogbia y Krychowiak, son muy caros y en este momento el club no llega a los salarios de esos futbolistas. Tampoco se ha deshecho el nudo de los centrales ni ese jugador de banda que el técnico pide para completar la plantilla.