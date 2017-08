Nani y Medrán ultiman la operación salida diseñada por Marcelino Marcelino gesticula a sus jugadores durante un entrenamiento en Paterna. / damián torres El portugués se marcha cedido a la Lazio con una opción de compra no obligatoria que ronda los 10 millones y el mediocentro jugará en el Alavés JUAN CARLOS VILLENA Viernes, 1 septiembre 2017, 00:08

valencia. El Valencia llega a la última jornada del mercado de fichajes en España con la operación salida en un porcentaje que roza el cien por cien del ambicioso plan diseñado por Marcelino y que, desde el primer día, ha tenido el respaldo de Mateo Alemany y, tal y como se ha demostrado en algunas operaciones donde la entidad ha perdido dinero con respecto a lo invertido, de Peter Lim. Con las salidas como cedidos de Nani y de Medrán, la de este último al cierre de esta edición aún no era oficial pero fuentes oficiales confirmaron a esta redacción que está cerrada, son 18 los futbolistas que han salido de la plantilla (como traspasados o cedidos) desde la llegada del técnico asturiano al banquillo. Si se concretan las dos operaciones abiertas, con Orellana y Vinicius Araujo, la cifra llegará hoy a los 20. Sería injusto hablar tan sólo de una limpieza de vestuario, criterio aplicable a alguno de los movimientos, pero lo que es indiscutible es que el club ha abierto las ventanas para dejar salir a todos los futbolistas que, por unos motivos u otros, no cuentan.

Si el Valencia ata esas dos últimas salidas habrá dado 20 bajas y contará con 16 futbolistas en la primera plantilla, a falta de los fichajes de última hora en cuya planificación trabajaron ayer en el corazón de la Ciudad Deportiva el propio Marcelino y Mateo Alemany. La ecuación es clara. Regeneración.

La llamada de la Lazio al Valencia el miércoles, a través de un intermediario, para preguntar por la situación de Nani activó la operación con el portugués. Marcelino siempre dejó abierta la salida del luso en el caso de que llegara una buena oferta o que fructificara alguna de las operaciones de llegada de delanteros. Con esa opción abierta en el último día de mercado y tras sopesar todos los criterios (deportivos, económicos y personales) el conjunto de Mestalla aceptó la operación de cesión con el conjunto italiano, que asume la totalidad de la ficha del jugador y que ha firmado una opción de compra no obligatoria para la próxima temporada que ronda los 10 millones, tal y como confirmaron ayer a LAS PROVINCIAS fuentes conocedoras de la operación. El portugués, lesionado en la rodilla desde el pasado 25 de julio, sale del Valencia tras una temporada con muchas más sombras que luces.

La cesión de Medrán al Alavés no fue una operación gestada a última hora. El jugador sabía desde el inicio de la pretemporada, tras reunirse con Marcelino, que su salida era uno de los escenarios más probables si se cumplían dos premisas; la continuidad de Parejo y la llegada de un refuerzo al centro del campo del perfil de Kondogbia. Entre el cordobés y Maksimovic, el cuerpo técnico ha apostado por el serbio con lo que Medrán buscará en Vitoria los minutos y la conque le han faltado en Mestalla.

Orellana, en el aire

La intención ayer del Valencia era cerrar también la cesión de Orellana al Leganés, aunque la negativa del jugador a recalar en el conjunto madrileño impidió la operación. El futuro del chileno, con contrato en vigor hasta junio de 2019 tras ejecutar la entidad valencianista la opción de compra estipulada en su cesión desde el Celta, estará hoy a camino de su actual hogar y de tierras madrileñas, puesto que el interés del Getafe es el que ha frenado la operación que el Valencia tenía encarrilada con el 'Lega'. En el caso de una salida, aunque el futbolista prefiere quedarse bajo las órdenes de Marcelino, la opción que contempla Orellana es jugar cedido en Getafe donde Bordalás le asegura un rol titular. El gran problema para la entidad de Lim es que la oferta del Leganés asegura el pago de un millón y medio de la ficha de Orellana y la del Getafe no llega al millón.

La posible salida del chileno, aunque no está descartado evidentemente que se acabe quedando a las órdenes de Marcelino si el Getafe no sube la oferta o si no el club no le convence para marcharse al Leganés, también puede decidir el futuro de Nacho Gil. El canterano tiene ofertas de cesión pero la marcha de Orellana le abriría más opciones de contar para el actual cuerpo técnico valencianista. Las últimas horas de mercado también tienen que decidir el futuro inmediato de Nacho Vidal, aunque en su caso tiene casi garantizada su continuidad en el primer equipo puesto que ha demostrado durante el trabajo de pretemporada, y con su gran actuación frente al Real Madrid, que puede completar con garantías el lateral derecho del equipo junto a Montoya. Como en el caso de las llegadas, no hay que descartar un asterisco de salida de última hora, aunque con una plantilla de 16 efectivos tendría que estar ligado a la llegada de algún refuerzo. La jornada será larga.