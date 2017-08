Murthy: «Estamos trabajando duro para tener un equipo muy competitivo» Anil Murthy en la presentación de la nueva equipación del Valencia CF. / Irene Marsilla Los peñistas reciben con leves pitos al presidente aunque su discurso les convence LOURDES MARTÍ Valencia Sábado, 12 agosto 2017, 15:47

Como cada verano, una representación de los peñistas del Valencia se han citado en Alzira. La capital de la Ribera ha vuelto a reunir a alrededor de un millar de seguidores que este año han recibido la visita del presidente del club, Anil Murthy, el director general, Mareo Alemany, además del entrenador, Marcelino García Toral y a Neto y Carlos Soler como representantes de la primera plantilla.

El máximo representante del Valencia se ha excusado por no quedarse a comer en la XXIII Convención de Peñas Valencianistas: «Estamos trabajando duro para tener un equipo muy competitivo, hay mucho por hablar». Murthy también ha mostrado su respaldo a Marcelino: «Él sabe que tiene todo el apoyo del club para tener éxito. Tengo la confianza de que vamos a reforzar el equipo. En las últimas cinco semanas he visto trabajo duro y los resultados. Tenemos una plantilla unificada y solidaria y con los refuerzos que van a llegar tengo esperanza de una buena temporada». El mandatario singapurense también ha anunciado que la intención de la directiva que él encabeza es «acercarse a la afición»: «Hace dos semanas el club abrió un área para poder estar más en contacto con ellos. Estamos preparando actos para el año del centenario. Queremos a nuestros jugadores al lado de los seguidores. Exigís un gran Valencia porque lo amáis. Quiero veros a todos en cada partido porque lo amáis. Esto es mucho más grande que ir a las peñas».

Marcelino ha dado «las gracias» por el buen recibimiento: «Espero responder a esta confianza, por trabajo no va a ser tanto mío como por el cuerpo técnico y ojalá logremos buenos resultados para que toda esta gente esté orgullosa».

«Vamos a ser un equipo joven, renovado y pedimos vuestro apoyo. Tenemos ilusión por llevar al Valencia donde se merece. Llevamos muchas semanas para lograr la primera victoria en Liga. Sabemos que lo verdaderamente importante empieza el viernes y estoy convencido de que con trabajo y actitud vamos a conseguir cosas», ha señalado. Una vez más ha hecho referencia al mercado de fichajes: «Seguro que sí que van a venir cuatro jugadores mínimo porque pese a que todavía no hayan llegado no significa que no hayan trabajado. Podría haber más número pero es más importante la calidad. Debemos exigirnos todos el máximo y los primeros somos nosotros».

El canterano, que ha levantado al público de sus sillas, ha reconocido que ha sido «la primera vez» que ha estado en Alzira y que espera «volver muchas veces más» y ha recordado la noche de ayer donde fue ovacionado por la afición y lo que sintió: «No piensas en nada, sólo que la gente te está viendo, te quiere y disfruté mucho en ese momento. He vivido varias épocas y había ido a ese partido. Me gustaba mucho Baraja, que ha sido mi entrenador, y también Villa, Silva, Mata porque en esa época era delantero».

El guardameta ha dado «las gracias por la bienvenida» y ha afirmado sentirse adaptado a la ciudad: «Estoy muy bien, contento y esperando que llegue la Liga. Estamos trabajando mucho para devolver al Valencia al club donde se merece». Respecto a la decisión de dejar atrás la Juve para fichar por el equipo de Mestalla ha afirmado rotundo: «Vengo a un club gigante. Un club gigante que volverá donde se merece. He venido a ser protagonista y a devolverlo». Sobre si será o no titular en el debut liguero ante Las Palmas ha dicho: «Estoy contento para hacerlo lo mejor posible».