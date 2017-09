Valencia CF | Murthy ensalza a Alemany y a Lim e ignora a Alesanco Uniforme de paseo para los nuevos. Aparecieron Guedes -izquierda- y Pereira con el uniforme de paseo del club. Luego posaron con el presidente para la foto oficial. / damián torres «Tenemos el equipo que preveíamos hace tres meses. Nos vamos a matar en cada partido», aclara el dirigente, feliz por haber complacido al entrenador El presidente aprovecha la presentación de Guedes y Pereira para elogiar a Marcelino y sacar pecho sobre los cambios en el club JUAN CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Viernes, 8 septiembre 2017, 01:27

Hace un año, García Pitarch quiso mostrarse tan complacido a Jorge Mendes que en la presentación de Mangala y Garay, el entonces director deportivo cometió el desliz de pisar un jardín que a la afición no le sentó nada bien: echarle flores al agente portugués. Ayer, coincidiendo con la presentación de Guedes y Andreas Pereira -llegaron también sobre la bocina, como los dos anteriores-, quien tomó el micro para hacer un breve discurso fue Anil Murthy y lo aprovechó para lanzar otro mensaje de agradecimiento, pero no hacia Mendes pese a que también ha participado en lo de Guedes. El presidente del club se centró básicamente en ensalzar la labor que han realizado Mateo Alemany y Marcelino, y en valorar la decisión de Peter Lim de cambiar la estrategia a aplicar en el club.

Como el presidente no admitió preguntas se quedaron muchas incógnitas del verano sin aclarar, pero es más que evidente su intención de pasar por alto toda referencia al director deportivo. Ni una palabra a José Ramón Alesanco (al igual que Alemany no estuvo presente), pese a que esta misma semana y en una entrevista, Marcelino echaba un capotazo al director deportivo al involucrarle al menos verbalmente en los fichajes. El dirigente simplemente lo ignoró.

«Este equipo -resumía Murthy sacando pecho- se puede atribuir a tres factores: la clara decisión del propietario -Lim- de realizar importantes cambios en el club. La incorporación de Mateo en abril y de Marcelino en mayo fueron importantes para darles tiempo. Quiero felicitar a la dirección deportiva y especialmente a Mateo y Marcelino por este gran esfuerzo. Y por último hay que reconocer que la velocidad en la toma de decisiones permitió que el club fuera eficiente. Para estas dos incorporaciones, en cambio, tuvimos que esperar y utilizar métodos de persuasión». Se refería en este último apunte a la necesidad que hubo de que Peter Lim acudiera personalmente a París y Manchester para suavizar las reticencias del PSG y United sobre Guedes y Pereira respectivamente.

Estos dos jugadores observaban en silencio las breves palabras del presidente que recordó cómo de complicada se presentaba la remodelación del vestuario. «Ya expliqué las dificultades del club en el mercado, del fair play y de un mercado que se estaba volviendo más difícil. Marcelino necesitaba cambiar al equipo e hizo peticiones específicas. Alemany trabajó muchos días duros con listas de jugadores junto con Marcelino. Es un hombre serio -se refiere al técnico-, que selecciona jugadores después de revisar su trayectoria hablando con gente y asegurándose que el carácter y la calidad del jugador se adapten. Estoy feliz de decir que el club se lo ha proporcionado. El equipo actual es lo que se preveía hace tres meses», relataba el dirigente, garantizando que «vamos a competir» y que «nos vamos a matar por ganar cada partido».

Desde luego mañana va a tener el Valencia una buena oportunidad para demostrar que estas pinceladas se observan en el césped. Quizás ya con Pereira en el campo -tiene más opciones que Guedes-. El ex del United no profundizó en los motivos de tanta incertidumbre que acarreó su cesión. «Estaba en Bélgica con mi familia y con miedo de que no fuera posible. Me preparé mentalmente para quedarme, pero en los últimos minutos cambió la situación. Estaba muy feliz. Nunca me dijo -Mourinho- la razón por la que no fue. Solo que estuviera tranquilo».

Los dos hablaron de la exigencia de Marcelino y mientras Guedes -que admitió que prefiere jugar en banda derecha- reconoció que habló con Emery («me dijo que es un gran club y que podía ser muy bueno para mí»); Pereira lo hizo con Juan Mata: «Me habló del club, que la ciudad es muy buena, de los aficionados. Soy un jugador que puede adaptarse bien aquí».

Coinciden los dos futbolistas en que vestirán de blanquinegros como cedidos esta temporada -sin opción de compra ninguno-, algo que lo consideran como «una oportunidad» para mejorar en su faceta «individual y colectiva».