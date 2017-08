Valencia CF | Mestalla se encomienda a Marcelino La plantilla, con los socios con más de 50 años de antigüedad y los más jóvenes, en el homenaje que el club les rindió durante la presentación de ayer. / manuel molines El entrenador se lleva una de las grandes ovaciones en una presentación sin sorpresasGaray, que negocia su salida al Spartak de Moscú, recibe los silbidos del público y finalmente ni Murillo ni Kondogbia llegan a tiempo TONI CALERO VALENCIA. Sábado, 12 agosto 2017, 01:30

Marcelino García Toral es el hombre a quien Mestalla se encomienda para enterrar dos temporadas horribles y volver a luchar por objetivos que sí correspondan a la altura del club. El asturiano, ovacionado, ha dado muestras hasta ahora de lo que quiere sobre el terreno de juego, llevando a la práctica su idea de fútbol y poniendo orden dónde no lo había.

Qué será del Valencia la próxima temporada es una auténtica incógnita porque a menos de una semana del arranque liguero, la plantilla exige muchos fichajes y unas cuantas salidas. Sobre el mercado habló Mateo Alemany para admitir, por ejemplo, que se está negociando con el Spartak de Moscú por Ezequiel Garay. «Ha habido unas conversaciones con un club ruso y de momento no existe nada más allá de esas primeras negociaciones», comentó el director general en el micrófono de Gol.

Garay no se ha ejercitado los dos últimos días por una sobrecarga muscular y anoche tampoco jugó ante el Atalanta. Ayer el central fue presentado -el año pasado no estuvo, ya que llegó en los últimos días de mercado- y se llevó una buena pitada de la afición. El argentino, que de quedarse es un fijo en el once para Marcelino, está convencido de salir, pero el Valencia no lo pondrá fácil porque hace tan sólo un año que pagó 22 millones de euros por él. «Es un jugador importante y si no sale vamos a estar muy felices», admitió Alemany, quien también ofreció su versión sobre dos futbolistas pretendidos por el Valencia, Jeison Murillo y Geoffrey Kondogbia.

Los dos jugadores del Inter de Milán se quedaron fuera de la convocatoria que su técnico preparó para el amistoso de esta noche ante el Betis. De hecho, Luciano Spalletti dio por hecho que Murillo se marcha y aseguró que ha intentado convencer a Kondogbia para que continúe en el proyecto pero ha recibido una negativa del centrocampista francés.

Lo cierto es que Murillo está muy cerca y el fichaje de Kondogbia es más complicado, pero ni uno ni otro llegaron a tiempo y Mestalla se quedó sin una novedad de última hora. «En el caso de Murillo, estamos muy cerquita de llegar a un acuerdo. Es evidente que el jugador quiere venir y el Inter y nosotros estamos muy próximos. Yo no confirmo nada hasta que está firmado», zanjó Mateo Alemany.

Como Murillo, Kondogbia es otro jugador que está apretando para recalar en la entidad blanquinegra y así se lo ha hecho saber al Inter de Milán. En su caso, la distancia económica entre el club italiano y el Valencia es aún demasiado importante para que se pueda cerrar la operación. «Con Kondogbia, la cosa está un poco más lejana. Hay dificultades porque es un jugador muy importante, de mucha calidad y que costó mucho dinero. Por lo tanto, ahí vamos a tener que esperar un poquito más», explicó Alemany, consciente de que ambos son los futbolistas deseados por Marcelino para cubrir el eje de la zaga y el mediocentro defensivo: «Son dos jugadores importantes, interesantes y estamos trabajando en ello».

A la espera de que se desbloqueen las llegadas de esos futbolistas, Mestalla asistió a una presentación, la primera de Anil Murthy como presidente, algo descafeinada. Durante la misma el coliseo valencianista no presentaba ni media entrada, aunque el aspecto de la grada mejoró bastante conforme caía la noche y se acercaba el encuentro ante el Atalanta. Saltaron al terreno de juego los primeros Vinícius, Nacho Gil, Nacho Vidal y Nando. Fue con la salida de Aymen Abdennour cuando la afición, de forma unánime, criticó al tunecino, quien ni siquiera saludó al respetable.

Nani, visiblemente lesionado

Pitos, muchísimos menos, también hubo para Santi Mina y un Joao Cancelo cuyo futuro es incierto por la cantidad de equipos interesados en el portugués. La salida de los jugadores, por cierto, sirvió para comprobar que Luis Nani está completamente roto. Saltó el luso muy despacio y apenas podía caminar por el esguince de rodilla que le va a impedir estar contra Las Palmas y el Real Madrid en las dos primeras jornadas ligueras.

Al otro lado de la balanza se situaron futbolistas como Jaume, Gayà, Zaza, Carlos Soler y Lato. Para estos dos últimos, criados en la cantera, ahora ya miembros del primer equipo y además siendo importantes, fue su estreno en una presentación porque el año pasado se quedaron con las ganas pese a haber completado la pretemporada. El veredicto del público también fue claro respecto a Rodrigo Moreno y Simone Zaza, ahora mismo los dos principales encargados de rubricar el gol en el Valencia.

La ovación a Dani Parejo estuvo a la altura de la de Carlos Soler y quizás fueran los dos jugadores que mejor recibimiento disfrutaron. Si el verano pasado el madrileño fue silbado -ya en el partido del Naranja ante la Fiorentina hubo aplausos para él-, ayer Mestalla recogió el guante de Marcelino y rompió en aplausos para el capitán del equipo (fue presentado como tal), la apuesta del entrenador dentro de una plantilla con muy pocas horas de vuelo. La puesta de largo del Valencia sirvió además para sentir el regreso de la Curva Nord a Mestalla. Mateo Alemany y los responsables de la grada joven llegaron a un acuerdo el jueves para que se permitiera la vuelta de los expulsados y tan sólo unas horas después, la Curva Nord animó al equipo.