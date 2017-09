Marcelino: «Estoy satisfecho con esta plantilla. Le doy un diez» «Su hubiéramos considerado necesario traer un delantero habríamos arriesgado, pero tenemos jugadores ahí», asegura el técnico LOURDES MARTÍ Sábado, 9 septiembre 2017, 00:08

valencia. Marcelino García Toral le pone nota al trabajo del Valencia tras el mercado de fichajes: «Un diez». Una calificación que el técnico justifica: «Estoy muy satisfecho con la plantilla que hemos conformado. Os dije que se haría en el tramo final, hemos cambiado jugadores, es un equipo joven, con ambición, con ilusión y que nos hace tener buenas sensaciones».

No le faltó al técnico esa guinda en forma de ariete que mucha gente esperaba hace una semana al filo de la medianoche: «Si hubiéramos considerado absolutamente necesario traer un delantero podríamos haber arriesgado y afrontado esa situación, pero tenemos jugadores ahí». Esos futbolistas de arriba son «tres» para el cuerpo técnico, a quienes no mencionó pero se presuponen Rodrigo, Santi Mina y por supuesto Zaza, más Gonçalo Guedes a quien sí que nombró: «Él puede actuar en la segunda punta». De hecho, es esa polivalencia lo que más le gusta tanto del portugués como de Pereira: «Antes de contratarlos sabíamos que estaban predispuestos a jugar en cualquiera de las dos bandas. Tenemos variedad de perfiles, eso me encanta porque nos posibilita tener una plantilla más corta al no tener tres competiciones. Esto también mejora la cohesión de grupo. Ahora hay que refrendarlo en competiciones».

En lo que sigue sin profundizar Marcelino, y parece que no lo hará en un futuro cercano al menos, es en el objetivo de su Valencia: «Esta plantilla tiene mi absoluta confianza porque así me lo demuestra cada día. Tenemos la ilusión y la ambición de llegar a la parte alta de la tabla». Y volvió a recordar el pasado más inmediato del club: «Venimos de situaciones difíciles y de una reestructuración muy amplia. Si miro lejos, no veo el paso inmediato, me puedo tropezar y caer, y no quiero tropezarme ni caer. Lo más aconsejable e inteligente es pensar en el paso inmediato».

Marcelino desveló ya hace algunas semanas que Dani Parejo es el primer capitán de esta plantilla que irá «partido a partido» pensando que el siguiente siempre es «el más importante», aunque ayer no quiso decir el nombre de los portadores del brazalete: «Yo no los elijo y no los he elegido aquí. Dentro del vestuario se sabe, en su momento ellos lo transmitirán».

Entre los jugadores que hoy se vestirán de corto se encuentran Guedes y Pereira, dos futbolistas, sobre todo el primero, que Marcelino reconoce están «un escalón» por detrás del resto ya que apenas se han entrenado con el grupo, sobre todo el primero. El que sí está «al cien por cien» tras el plazo de quince días que se marcó es Gabriel Paulista. Con él, Murillo, Garay y el lesionado Vezo, el técnico podrá contar, en teoría, con una zaga de garantías: «Estamos muy satisfechos de cómo tenemos cubierta esa parcela, son jugadores con experiencia pero jóvenes. La competición irá poniendo a cada uno en su sitio», añadió cuando se le cuestionó si hará rotaciones en el eje de la defensa.