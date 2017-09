Fútbol | Valencia CF Marcelino toma el mando con la salida de Alesanco Lp El Valencia no fichará director deportivo y el entrenador asumirá el máximo control deportivo JUAN CARLOS VILLENA Valencia Jueves, 28 septiembre 2017, 14:57

El Valencia no fichará ningún director deportivo que sustituya a Alesanco. Así lo ha confirmado el director general del club, Mateo Alemany. El directivo ha dejado claro que el entrenador seguirá asumiendo, porque así ha sido ya durante el mercado de verano, el máximo poder deportivo y que en el mercado de invierno, donde el Valencia tendrá remanente económico para realizar fichajes, la última palabra en las incorporaciones será de Marcelino. "No deben entrar jugadores que el entrenador considere que no cumplen el perfil o las necesidades del equipo", así de claro se ha mostrado Alemany a la hora de valorar la posición que debe tener el entrenador con respecto a la secretaría técnica. Marcelino García Toral seguirá reportando directamente al director general. Una forma de proceder que el propio directivo ha reconocido que ha sido la clave para el funcionamiento de las entradas y salidas de jugadores el pasado verano.

Alemany ha confirmado que los abogados de ambas partes siguen negociando una salida pactada al contrato de Alesanco "y estamos en el buen camino para encontrar un acuerdo" y que la decisión de prescindir del director deportivo fue, básicamente, que sus competencias fueron asumidas por su figura: "El momento de la decisión debía ser fuera de mercado por lógica absoluta. Los motivos se trata de una reestructuración interna del club, con mi llegada había intersección con las competencias que tenía Alesanco en su contrato y las mías y había de absorberlo. La situación era incómoda para él".

Con respecto a la construcción del nuevo estadio, Alemany ha informado que en la próxima Junta General de Accionistas el club dará nueva información al respecto de su situación y ha mandado un 'recado' a Mourinho, cuando se le ha preguntado por la opción que tiene el United de repescar a Pereira en el mercado de invierno: "No tenemos costumbre de hablar de condiciones contractuales de futbolistas. Yo no hubiese realizado comentarios sobre este asunto, si el otro club lo hizo ya lo han dicho. Existe la opción del Manchester de recuperar el futbolista en condiciones que voy a mantener confidenciales pero que tienen su compensación para el Valencia".