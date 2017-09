Fútbol | Valencia CF Marcelino: «Vamos a seguir haciendo rotaciones porque todos los chavales están fenomenal» El entrenador del Valencia CF afirma no saber nada sobre el futuro de Parejo y sólo desea que mantenga el nivel LOURDES MARTÍ VALENCIA Viernes, 22 septiembre 2017, 14:29

Marcelino García Toral recuerda que ocupar posiciones de Champions en septiembre “no es determinante”: “No lo tenemos en cuenta, nuestra idea es ir paso a paso, partido a partido y cerrar esta semana con otra victoria. Ganar en Primera es muy complicado, el ejemplo lo tenemos en el Levante y su temporada”. Precisamente, el conjunto azulgrana venció ayer a la Real Sociedad. Los vascos acumulan dos derrotas consecutivas y para el técnico del Valencia esto puede hacerles entrar más enchufados al partido: “Perder tres es complicado, además no lo querrán hacer frente su afición. Ellos generan muchas ocasiones de gol y más en su campo. Nos va a exigir el máximo para ganarles que es lo que nosotros queremos”.

Marcelino reconoció que tanto él como su cuerpo médico esperaba afrontar la pretemporada “en las mejores condiciones para llegar al primer partido en condiciones óptimas”: “Lo hicimos así y continuaremos para afrontar cada partido como si fuera una final. Queremos cerrar esta semana con otra victoria”.

Tras la goleada al Málaga, el asturiano reiteró continuadamente que el equipo no iba a relajarse: “Hay varias situaciones que son similares pero no iguales. Debemos tener ilusión porque sin ello la vida no vale la pena, ésta debe ser máxima pero la euforia generalmente lleva a la confusión. No nos debemos dejar llevar por la euforia porque si nos confundimos nos equivocaremos. Tenemos que seguir siendo humildes, sabiendo que sólo hemos jugado cinco jornadas y vamos a afrontar la siguiente con la intención de vencer. Sabemos que el equipo está creciendo, se está construyendo y sólo podemos seguir trabajando”.

Para intentar lograr la victoria en San Sebastián, Marcelino ha confirmado que continuará con la política de cambios de los últimos encuentros: “Vamos a seguir haciendo rotaciones porque todos los chavales están fenomenal. Queremos hacer a todos importantes porque realmente se lo están mereciendo”. Un jugador que puede entrar en esa dinámica es Nacho Vidal para sustituir a Montoya quien ha participado en todos los partidos de Liga excepto en el primero ante Las Palmas por lesión: “Todos los que cuentan y están aptos desde el punto de vista físico y que no tienen molestias pueden participar y él está dentro”.

Marcelino ha afirmado que no le consta si Ezequiel Garay ha renunciado a ir con la selección Argentina por molestias físicas: “No tengo ni idea, sé que está totalmente recuperado”. El entrenador del Valencia ha puesto cara de póquer cuando se le ha cuestionado directamente por el despido del director deportivo Alesanco: “No me consta ninguna situación diferente a la de ayer… tengo una relación excelente con él y no me consta que se vaya”.

La renovación de Parejo y el cambio de sistema

Tampoco ha asegurado estar al tanto de la posible renovación de Dani Parejo: “Qué preguntitas me estáis haciendo que no me tocan directamente… tampoco me consta. Sabemos que es un jugador extraordinario. Si el club considera que debe ampliar el contrato y quiere por mí fenomenal. Espero que siga igual”.

Lo que sí que le compete a Marcelino es decidir la posición que ocupará Guedes: "Nuestra idea en principio es utilizarlo en la banda y si tuviéramos bajas podría actuar de segunda punta. En la pasada jornada tuvo un gran rendimiento en ambas bandas como pudisteis ver".

Para finalizar ha descartado que de momento varíe el sistema: "Prefiero perfeccionar lo que estamos haciendo a día de hoy aunque a veces vaya cambiándose aunque es difícil a corto plazo porque no hay una plantilla muy amplia. Dar un bandazo ahora sería generar dudas".