Marcelino: «Mi relación con Zaza es perfecta» El entrenador del Valencia C.F durante una rueda de prensa. / EFE El técnico del Valencia resta importancia al cabreo del delantero italiano tras su suplencia JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia Lunes, 18 septiembre 2017, 17:30

No ha querido Marcelino García Toral agitar el gallinero. El técnico del Valencia tira de habilidad para no dar importancia al enfado de Zaza por su suplencia, consciente también de que puede ser un ejemplo que se repita en el vestuario en otro tipo de situaciones. «Mi situación con Simo -Zaza- es igual que con el resto de jugadores de la plantilla: comunicación, diálogo, cercanía, predisposición buena por su parte. Tomamos decisiones desde el punto de vista deportivo. Tengo en cuenta casi siempre 3 o 4 variables: el nivel de entrenamiento, el nivel de competición y el analisis del rival, eso me lleva a tomar decisiones. Intento ser justo. A partir de aquí pensar en el partido de mañana. Mi relación con Simo es perfecta, como cualquier otro futbolista».

Al entrenador blanquinegro se le ha insistido por la actitud del italiano y por el enigmático mensaje que puso la novia de éste en las redes sociales sin especificar el destinatario. «Cada uno tiene su personalidad. Siempre nos vemos por el diálogo. Respetamos la forma de ser de cada uno. Siempre que no perjudique al equipo, todo es viable. No tiene ninguna transcendencia negativa».

Marcelino, además, ha avanzado que mañana contra el Málaga en Mestalla hará rotaciones en la alineación del Valencia. Por otra parte, ha elogiado el trabajo de Rodrigo hasta situarle poco menos que como el mejor delantero que por rendimiento tiene hoy en día el Valencia.