Fútbol | Valencia CF Marcelino: «No quiero ser el Simeone de ningún lado, hemos venido a trabajar con humildad» Marcelino García Toral en rueda de prensa. / Damián Torres El técnico reconoce que el Atlético a día a de hoy está «por encima del Valencia por la trayectoria de los últimos años» LOURDES MARTÍ Valencia Viernes, 8 septiembre 2017, 15:00

Marcelino García Toral apela a la patria para ganar al Atlético: "Como es el día de Asturias le pido al a Virgen de Covadonga que nos ayude a lograr los tres puntos mañana". El entrenador del Valencia, medio en serio medio en broma, hablaba de un choque en el que espera que el espectáculo esté en el terreno de juego: "Los futbolistas siempre son los protagonistas, el cuerpo técnico siempre debe estar al margen". No quiere comparaciones con su homólogo en el banquillo rival: "No quiero ser el Simeone de ningún lado, nosotros hemos venido a trabajar con humildad. Admiro al Cholo y me alegro mucho de que continúe aquí porque llegó en un momento complicado al Atlético y ha sido capaz de inculcar una nueva filosofía".

Marcelino no ha dudado en arrojar una dosis de realidad respecto al presente del conjunto madrileño y el Valencia: "Ellos están por encima de nosotros por la trayectoria de los últimos años, eso es algo que se refleja en la clasificación". Pese a la motivación extra que supone enfrentarse a equipos como el de Simeone, el entrenador asturiano quiere que se entienda que en Liga cada encuentro cuenta: "Es el partido más importante porque es el siguiente y con esa mentalidad vamos a ir durante toda la temporada. La diferencia en este por ejemplo es que jugamos en nuestro campo y ante la afición que está enganchada y entregada y queremos darles la victoria a ellos".

Una vez cerrado el mercado de fichajes, el entrenador blanquinegro ha valorado la plantilla con la que contará, al menos hasta el mes de diciembre: "Del uno al diez estoy satisfecho diez. Sabíamos que todo se haría en el tramo final, ahora tenemos un equipo compuesto con gente joven con ambición, ilusión y tenemos buenas sensaciones". Acerca de si le hubiese gustado contar con un delantero más, ha recordado que a día de hoy cuenta con tres futbolistas de ataque Rodrigo, Santi Mina y Zaza, además de Guedes "un jugador polivalente".

Precisamente el futbolista belga con pasaporte brasileño es una de las novedades en la convocatoria de hoy, pese a estar listo para entrar a jugar, Marcelino ha reconocido que tanto él como Pereira están "un paso por detrás" que el resto, sobre todo el primero ya que llegó más tarde tras haber estado convocado con su selección.