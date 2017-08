Marcelino: «Antes del día 31 tendremos una plantilla competitiva, soy frío y no cuento milongas» Marcelino, ayer en la sala de prensa. / damián torres El técnico está convencido de que el equipo va a responder esta temporada a pesar de admitir que todavía queda mucho por hacer C. V. Viernes, 18 agosto 2017, 01:12

valencia. Se le ve a Marcelino feliz, a pesar de que no tiene todavía lo que le gustaría tener y le han prometido desde el club. Aunque es la primera rueda de prensa oficial previa a un partido de Liga y la cosa puede torcerse, nada que ver con las tensas y soberbias comparecencias que ofrecía Nuno; con las curiosas reacciones de Neville; con el tono siempre prudente de Voro; con la aparente pasión que le ponía Ayestarán en cada respuesta, o con los sorprendentes mensajes que a veces solía dar Prandelli y que dejaron una vez en fuera de juego al vestuario. Marcelino transmite cierta seguridad y convicción. Habla pausado y no con racanería y maneja la escena.

De esos dos primeros aspectos se sirvió para ofrecer un mensaje de optimismo de cara a la presente temporada, a pesar de admitir que aún falta mucho por hacer. «Estamos lejos de lo que podemos ser, pero con la máxima motivación, ilusión y ambición para ganar este partido. Llevamos seis semanas trabajando con estos futbolistas, de los cuales estoy tremendamente orgulloso por la actitud. Estamos sentando bases muy sólidas».

Sabe bien Marcelino el compromiso del club en contentar sus peticiones. «Estoy convencido de que van a llegar jugadores, no sabría decir cuándo. Antes del 31 tendremos una plantilla competitiva. Van a llegar como mínimo cuatro jugadores. No cambio el mensaje cada cuatro días. Procuro ser frío y analítico, y no contar milongas»

Sobre el objetivo a conseguir esta campaña, Marcelino tiró de prudencia y habilidad. «Soy optimista pero no soy adivino. Creo que vamos a tener un buen equipo. El objetivo es crear una plantilla muy competitiva, luego hacer un equipo. El Valencia la temporada pasada no tenía mala plantilla, pero es diferente a un buen equipo».

Fue insistente el técnico cuando se refirió a la afición. Quiso lanzar una y otra vez el mensaje de que al equipo le hace falta el aliento de la grada. «Pediría a la afición que nos ayude. Puede que haya jugadores que vayan a jugar su primer partido con el Valencia. Agradezco la ilusión con mi llegada pero yo no gano partidos. Somos personas con rigor, exigencia y método. Mestalla no me preocupa. En Mestalla con un ambiente favorable es un campo muy muy difícil. Y los jugadores actuales, jóvenes, necesitan ese apoyo».

Uno de esos jóvenes, pero que no estará hoy, es Rober Ibáñez, a quien «le queda un periodo medio largo para estar en condiciones y hacer un entrenamiento al nivel de sus compañeros», pero la situación es diferente con Nacho Vidal, que tiene opciones de jugar, cosa que le ofrece «absolutas garantías».

Del rival, una pincelada: «El actual entrenador es el del filial y tiene su propio estilo bastante marcado y definido, con mucho talento. Tiene jugadores importantes».