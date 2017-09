«Marcelino y Muñiz son dos de los técnicos más cualificados de la Liga» Díaz Novoa, en una imagen reciente. / P. CITOULA José Manuel Díaz Novoa, exentrenador del Sporting de Gijón, repasa la trayectoria de los preparadores de Valencia y Levante, a quienes tuvo como futbolistas TONI CALERO VALENCIA. Jueves, 14 septiembre 2017, 00:42

Una llamada desde Valencia interrumpe el plácido paseo de José Manuel Díaz Novoa (Gijón, 1944) por las playas de Cádiz. Contesta encantando, asegura, porque siempre hay tiempo para hablar de dos tipos curtidos en la inagotable cantera de Mareo, el vivero del Sporting de Gijón. Este histórico del fútbol español ya ha sobrepasado los setenta y dirigió a cientos de jugadores vestidos de rojiblanco, entre ellos a Marcelino García Toral y Juan Ramón López Muñiz, los técnicos que en estos momentos comandan las tropas de Valencia y Levante, respectivamente.

Díaz Novoa, el hombre que más partidos ha dirigido en la historia del Sporting, desgrana el pasado y el presente de dos tipos que se hicieron a sí mismos para establecerse en la élite del fútbol español. «Siempre hablo como sportinguista», aclara, antes de elogiar a «dos de los técnicos más cualificados de la Liga». Hoy, Marcelino y Muñiz se sientan juntos en la sala de prensa del Ciutat de València para hablar del derbi. Y según un hombre que los conoce a la perfección, se han ganado de sobra los dos banquillos.

-Dice que cuando eran futbolistas, no llegó a intuir la capacidad de Muñiz y Marcelino para labrarse un futuro como entrenadores...

-Eso no se llega a saber nunca. Ni ellos ni yo ni nadie porque les dirigí siendo jugadores y estuvimos mucho tiempo en Primera con el Sporting... Es otra visión y otra forma de ver las cosas. El hecho de pasar por Mareo, el Sporting u otros equipos te hace adquirir experiencia y métodos de distintos técnicos. Te enriqueces con las vivencias y en esto de entrenar sabes cuándo empiezas pero no cuándo acabas. Estos dos (Muñiz y Marcelino) se lo fueron labrando y están en Primera porque hay un trabajo detrás y una oportunidad que en su momento se les dio. El hecho de llegar y los méritos de lo que hacen es cuestión de valía, de trabajo, conocimiento y esfuerzo. No se puede mantener uno en el tiempo sin esa serie de cosas.

-Fue entrenador de los dos.

-Sí, tanto de Marcelino como de Muñiz, que estaba en los filiales y yo en ese momento, en Mareo. Los conozco perfectamente. A Marcelino como jugador, luego como entrenador... Tengo buen recuerdo y buena relación de coincidir con ellos en el Sporting en bastantes momentos.

-¿Pensaba que Marcelino tendría esta trayectoria dirigiendo a varios equipos muy importantes?

-Lleva tiempo en la élite y lo está haciendo extraordinario. Sin duda, él y su equipo llevan una carrera importante. La de Muñiz no es paralela. Su caso es distinto porque primero estuvo con Juande (Ramos) en varios proyectos y luego voló solo. Está ya a un nivel similar y los dos en Primera. Ambos con su carácter, su experiencia y su sapiencia tienen los mimbres para continuar mucho tiempo en primera línea, sin duda. El fútbol se compone de muchas cosas y ellos están superando con éxito todos los obstáculos y sin duda, ahora son dos de los entrenadores más cualificados e importantes del fútbol español.

-¿Le sorprende la evolución de Muñiz? El año pasado su Levante fue de récord y ha empezado muy bien la temporada de regreso a Primera incluido un empate contra el Real Madrid en el Bernabéu...

-A Muñiz le conozco desde que jugaba en infantiles. Siempre ha sido muy serio, muy trabajador y concienzudo. Primero aprendió al lado de Juande y ahora sigue hacia adelante porque sus conocimientos y trabajo da para eso y más. No me extraña en absoluto. Marcelino estuvo en el Sporting y Muñiz creo que algún día entrenará al Sporting. Te hablo como sportinguista, ¿eh? Muñiz debe entrenar al Levante pero en Primera División, ahora están bien los dos y seguro que Muñiz va a entrenar a mejores equipos aún. Está con aspiraciones de coger el tren de algún gran equipo. Independientemente de eso, como sportinguista, Marcelino ya estuvo y ojalá algún día vuelva. Y Muñiz debe tener su oportunidad porque es un hombre que también conoce bien lo que significa el Sporting.

-Da la sensación de que Marcelino ha solucionado algunos de los males del Valencia en tiempo récord. ¿Lo percibe así?

-Valencia es un sitio difícil, pero Marcelino es un hombre con mucha experiencia. Tiene capacidad suficiente para solucionar problemas de equipos como el Valencia. Es un club con un enorme potencial y que debe estar muy por encima de sus dos últimos años. Lleva camino de ello y le está dando un vuelco al equipo. Lo va a conseguir.

-Marcelino, Muñiz, Abelardo, Luis Enrique, usted mismo... Los técnicos asturianos tienen todos mucho carácter.

-El carácter también parte de allá en Mareo, donde se forjan futbolistas y entrenadores. El carácter de los hombres del norte es fuerte para superar adversidades.