Fútbol Valencia CF | Marcelino: «Yo no voy a fichar. Vine aquí a entrenar la primera plantilla» Marcelino García Toral durante un partido de liga / AFP El técnico insiste en que el trabajo de Alesanco recae ahora sobre Vicente Rodríguez y sus colaboradores LOURDES MARTÍ Viernes, 29 septiembre 2017, 13:56

Marcelino García Toral ha querido dejar claro cuál es su papel tras la marcha de José Ramón Alesanco: “Hay que hablar con propiedad. Yo no voy a fichar, no soy fichador. Vine aquí a entrenar a la primera plantilla en cuya confección nosotros íbamos a participar. Antes yo hablaba con Alesanco y Mateu y ahora será con Vicente. Sólo hubo una incorporación, en la de Paulista en la que participé y por las circunstancias que se dieron. Mi trabajo es analizar a los rivales, ver cómo compite nuestro equipo y ver qué debemos mejorar”.

El entrenador del Valencia ha reiterado que desconoce “las causas de la destitución de Alesanco”: “El club toma la decisión de prescindir de él. Yo tenía una relación magnífica con él, me demostró cercanía. El hecho de que no haya director deportivo tampoco va a cambiar tanto la situación, antes la llevaba él y ahora Vicente”.

El técnico ha comparecido minutos después de que se hiciera oficial la convocatoria de Rodrigo Moreno con la selección, una noticia de la que se alegra tanto por él como “por el resto de sus compañeros”: “Siempre confiamos en él, creíamos que era un futbolista con buenas condiciones y hasta ese momento quizás no había demostrado toda su capacidad. Estamos a tiempo de verlo y disfrutarlo, ojalá esta llamada le sirva para subir su autoestima y confianza”. El regreso del ariete a la roja y la previsible convocatoria de Zaza en Italia, es para Marcelino el reflejo de que el grupo trabaja bien: “No es que ellos hayan recuperado el gol, el fútbol es un deporte colectivo y el rendimiento como equipo mejora el de los jugadores y no al revés.”

Aunque a Marcelino le parece “imposible” valorar el porcentaje de cómo se parece el Valencia de hoy en día al que quiere llegar sí que reconoce que está en un buen momento: “El equipo se va moviendo desde el principio en función de situaciones que vienen marcadas por la autoconfianza y la autoestima, porque no está habiendo lesiones, los resultados son favorables y es cierto que estamos a un muy buen nivel, por encima del que yo creía que íbamos a estar porque el inicio de competición era francamente complicado ya que los rivales eran de gran embergadura”. En este sentido, el entrenador asturiano ha advertido de que se debe seguir siendo “humildes” y preparar a conciencia el choque del domingo ante el Athletic: “No debemos de traicionarnos a nosotros mismos, ni cuando fuimos a jugar al Bernabéu ante un Real Madrid que venía de ganarlo todo ni ahora que recibimos a un euquipo que viene de perder. Tenemos que pensar en nosotros, rendir al máximo y mejorar para afrontar la competición cada vez mejor”. Ha recordado también el preparador las cualidades del Athletic: “No va a ser fácil, el Athletic es un buen equipo con buenos argumentos, con físico, con alto nivel de juego y grandes individualidades, tenemos la ilusión de ganar el partido pero sabemos que son peligrosos. A veces las cosas no vienen bien dadas, arrancaron con la enfermedad de Yeray y eso es un golpe para un grupo, ahora me consta que está mejor y espero que vuelva pronto, y ahora se ha roto Munian, pero seguro que volverá al mejor nivel como hizo la anterior vez que se lesionó. Estoy convencido de que el Ahtletic va a terminar en los puestos altos de la tabla”.

Para el partido de Mestalla a las 18:30 horas, no podrá contar Marcelino con el sancionado Kondogbia, su sustituto ya lo sabe “más o menos” pero todavía no lo ha desvelado: “No voy a decirlo porque no se lo he dicho a ellos. Maksimovic es un futbolista joven al que le costó adaptarse, no conocía la Liga ni el idioma y Carlos Soler también tiene opción.” Respecto a los tocados de la semana, Guedes y Rodrigo ha afirmado que estarán disponibles mientras Gayà es duda y habrá que esperar su evolución.

Acerca del emparejamiento de Copa, ha reconocido que es bueno “desde distintos puntos de vista”: “Porque es un club histórico con una trayectoria grande aunque pase por momentos de dificultad, para mí también es atractivo porque estuve allí entrenando guardo un gran recuerdo. Jugamos en un gran escenario y estamos satisfechos y esperamos estar capaces de demostrar que somos el equipo de Primera y que tenemos ilusión por la Copa y con la ilusión de llegar lo más lejos posible y para eso tenemos que intentar pasar la primera eliminatoria”.