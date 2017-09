Marcelino: «Yo no soy fichador, vine para entrenar» El técnico no asegura la participación de Gayà ante el Athletic y admite que el equipo está a un nivel más alto del que esperaba LOURDES MARTÍ Sábado, 30 septiembre 2017, 01:19

valencia. Marcelino no quiere especulaciones sobre su papel en el Valencia tras la marcha de Alesanco: «Hay que hablar con propiedad. Yo no soy fichador, he venido a entrenar a la primera plantilla, en la que íbamos a participar en su confección. Mi labor es la de analizar rivales y trabajar sobre los errores de nuestro equipo». Sobre la decisión de prescindir de la figura de director deportivo explicó que la había tomado «el club»: «Antes estaba Alesanco y ahora estará la secretaría técnica con Vicente y su grupo que aportará nombres. Todo sigue igual, las decisiones serán consensuadas. Daré mi opinión».

El técnico está a día de hoy al frente de un equipo que reconoce se encuentra «a un nivel por encima» del que esperaba tras un inicio de temporada con rivales «de envergadura»: «Estamos muy satisfechos, queremos seguir insistiendo en lo que hacemos bien y lo que no, mejorarlo». Para seguir creciendo, el entrenador recuerda que no hay que «traicionarse»: «Nos centramos en dar lo máximo. Contra el Athletic hay ilusión por ganar sin olvidar que es un rival peligroso que seguro terminará la temporada en la parte alta de la tabla».

Si lo requiere, el técnico podrá contar seguro con Guedes y Rodrigo, quienes trabajaron al margen a principios de semana, pero tendrá que esperar a hoy «para ver la evolución de Gayà» quien sufrió una sobrecarga ante la Real Sociedad. Sí que tiene «más o menos claro» Marcelino quién será el sustituto de Kondogbia en la medular: «Maksimovic es joven, vino sin competir la pasada temporada, crece, mejora su nivel, se adapta de forma rápida, él está en un proceso... tenemos a Carlos Soler, veremos por quién me decido».

Marcelino tildó de «muy bueno» el sorteo de Copa del Rey y aseguró que espera a un Valencia capaz de demostrar ante el Zaragoza que es el equipo «de Primera».