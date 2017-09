Marcelino echa un capotazo a Alesanco Marcelino y Chema Sanz, en un entrenamiento. / irene marsilla El técnico admite que la contratación de Paulista fue suya, valora el trabajo de Alemany y está satisfecho con la plantilla que le ha quedado al Valencia «La mayoría de los fichajes han salido de la dirección deportiva» JUAN CARLOS VALLDECABRES Miércoles, 6 septiembre 2017, 00:46

valencia. Nunca el Valencia había tenido un verano tan convulso en lo que a movimiento de jugadores se refiere -sobre todo en salidas- y nunca la figura del director deportivo había estado tan en entredicho. Si hoy en día le preguntas a cualquier aficionado blanquinegro quiénes han sido claves para la estructuración de esta plantilla, la amplia mayoría de respuestas apuntaría a Marcelino García Toral y quizás un puñado más amplio a Mateo Alemany. Posiblemente, nadie señalaría a José Ramón Alesanco, que fue quien hace unos meses acabó de cerrar la contratación de Zaza -impulsada por García Pitarch- y que firmó a Orellana -hoy muy alejado de los planes del técnico-. Ni Alesanco ha reclamado su participación en alguna de las siete contrataciones de este verano ni el club ha procurado tampoco implicarle.

Quizás ante este panorama, Marcelino ha querido echarle un capotazo a Alesanco. Ayer, en una entrevista a Gestiona Radio Valencia, el técnico asturiano trató de amortiguar -con más o menos convencimiento- las críticas que hay en la calle hacia el verdadero rol del director deportivo. «Todo ha sido consensuado. La mayoría de los nombres -fichajes- salen de la dirección deportiva. Yo no los di, sólo una situación puntual como la de Gabriel Paulista, porque ya lo conocía y porque se me comentó la posibilidad. Fue el único caso que partió de mí. Sí que participé de todas las entradas y salidas, di mi visto bueno», expresaba Marcelino.

Con el cierre de mercado el viernes pasado, se desconocía la opinión del entrenador. Es obvio que está más que contento. «Estamos muy satisfechos de la plantilla que hemos confeccionado porque era realmente complicado lo que hicimos. Tiene mucho mérito el club y Mateo Alemany».

Marcelino siempre tuvo claro que iban a llegar los refuerzos que había demandado, sobre todo en lo que se refiere a la gente de banda, pese a que lo de Guedes y Andreas Pereira se alargó hasta justo el último día. Ayer, dicho sea de paso, el técnico probó con Pereira por la izquierda, posición que el ex del United ya ha dejado claro que es su favorita, aunque también apuntó que podría desenvolverse por el centro. Con el 4-4-2 tan firme del asturiano, Pereira sólo tiene cabida por la izquierda.

Ahí, en cambio, no encaja Orellana, que en contra de lo que parecía al final optó por quedarse. Sobre la situación del chileno lo quiso dejar claro Marcelino. «Él decidió seguir pero tendrá complicada su participación. Él lo sabe, lo conoce de mi propia voz. No me molesta que se haya quedado, esperemos que no esté molesto, porque sabemos que no jugar es una situación complicada aún teniendo cierta edad».

La transformación valencianista ha sido tan drástica como necesaria. Así lo cree el cuerpo técnico y es una de las cuestiones que demandaba en los últimos años la afición, cansada de ver la escasa aportación e implicación de determinados jugadores. «Después de dos temporadas absolutamente negativas no me creía capacitado con los mismos integrantes para modificar la dinámica. Lo lógico es que cuando no hay un ambiente sano en el grupo hay que tomar decisiones para modificar eso. La opinión de Voro para mí era imprescindible y la escuché con mucha atención».

Con Garay ya a punto para jugar este sábado contra el Atlético, a Vezo le será dentro de unas semanas cuando se recupere de la lesión harto complicado recuperar esa condición de titular que ha tenido en los dos primeros partidos de Liga. Sobre el portugués quiso reconocer Marcelino un cambio de opinión. «Vezo me ha sorprendido gratamente, creo que ha dado un nivel por encima del que preveíamos. Además, nos puede ayudar en el lateral derecho. Ha demostrado unos valores al jugar 70 minutos con el pie roto. Es humilde y trabajador».

De los que no vinieron también habló: «Lucas Pérez era una posibilidad pero no sabíamos lo que iba a pasar con Nani. No hubo negociación. Barajamos la opción de Sissoko pero el Tottenham lo contrató y se acabó esa opción».