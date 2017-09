Marcelino: «Debemos hacer rotaciones, el equipo trabaja fenomenal» Marcelino, en rueda de prensa. / EFE/Kai Försterling El técnico prefiere huir del optimismo por estar en zona Champions y afirma que su «única obsesión» es el partido contra la Real Sociedad LOURDES MARTÍ Sábado, 23 septiembre 2017, 00:58

valencia. En un ambiente ilusionante «pero alejado de la euforia porque lleva a confusión» viaja mañana el Valencia a San Sebastián. Marcelino García Toral cree que después de dos dolorosas derrotas, la Real Sociedad es si cabe todavía más peligrosa: «Analizamos al rival en el contexto, es cierto que ha perdido dos pero lleva los mismos puntos que nosotros y en casa querrá volver a ganar, nosotros intentaremos impedírselo».

Con apenas dos meses de trabajo, el entrenador asturiano ha logrado devolver al Valencia a zona Champions 81 jornadas después, algo que de momento le parece anecdótico: «Nosotros jugamos cada partido como si fuera una final con la única idea de ganarlo porque hacerlo en Primera es muy difícil. Sólo en abril sabremos si merecemos estar en Europa. Ahora mismo mi única obsesión es la Real Sociedad y afrontar ese partido con criterio, ambición y esfuerzo para lograr ganar».

Con el conjunto vasco en mente, afirmó Marcelino no saber nada sobre el despido que se había sucedido esa misma mañana de Alesanco: «A mí no me consta ninguna situación diferente a la de ayer, tengo una relación excelente con él y no sé nada». Respecto a la posible revisión de contrato de Parejo, el técnico dio el visto bueno si el club lo considera: «Por mí fenomenal, lo que yo quiero es que siga rindiendo como hasta ahora». Seguramente, el entrenador volverá a contar mañana con el centrocampista madrileño aunque anunció que van a continuar haciendo cambios: «Debemos hacer rotaciones porque se van acumulando esfuerzos, todos trabajan fenomenal y queremos hacer a todos importantes porque se lo están mereciendo». Marcelino se mostró reacio de momento a cambiar el sistema de juego a un 4-3-3: «Prefiero perfeccionar lo que estamos haciendo ahora aunque tampoco digo que lo otro no vayamos a utilizar. A corto plazo si no tenemos bajas y todo transcurre con normalidad es difícil. Estamos creciendo y creyendo en una idea».