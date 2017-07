Valencia CF | Marcelino culpa a la gira americana de los problemas físicos del equipo Simone Zaza, durante el partido disputado frente al Cincinnati. / lázaro de la peña El técnico apunta las tres lesiones como la rémora de la estadía en Canadá y Estados Unidos y sigue tranquilo con la confección de la plantilla JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Miércoles, 26 julio 2017, 01:39

Marcelino García Toral habla pausado, sin subir el tono de voz, pero claro. El técnico del Valencia se mostró cristalino antes de subirse al avión de vuelta a casa tras acabar con victoria la gira por norteamérica al ganar por 0-2 al Cincinnati, con goles de Nando y Zaza. Al entrenador no le ha gustado la pequeña gira por Canadá y Estados Unidos, plagada de viajes largos, pocos entrenamientos y dos partidos en una superficie en la que no volverán a jugar, salvo el posible asterisco de la Copa del Rey, en toda la temporada. Ese combinado de factores, a menos de un mes del comienzo de la competición y con la plantilla por remodelar, enojaría al preparador más tranquilo sobre la tierra. «Hay que analizar la situación. Para nosotros era muy difícil venir aquí», indicó el asturiano tras finalizar el partido celebrado en el estado de Ohio.

El técnico valencianista profundizó en las dificultades del viaje para continuar el trabajo de pretemporada que el equipo había acumulado tanto en Paterna como en tierras francesas «porque venimos, hacemos un viaje de un día, no llega a 48 horas después jugamos un partido en un campo que no era apto, o que no estaba muy acorde para jugar un partido. Habíamos tenido dos lesionados y en el segundo partido tuvimos otra, de Lato. Se dan una serie de circunstancias que no eran favorables y por eso la valoración en cuanto al juego en estos dos partidos es complicada», censuró.

La ruptura de la rutina es lo que más ha trastocado sus planes, más teniendo en cuenta que en su libro de estilo se estipula el control de hasta el más mínimo detalle: «Intentaremos recuperarnos del 'jet lag' y recuperar a los jugadores desde el punto de vista físico, porque cambiar la superficie y no entrenar en prácticamente en cinco o seis días es algo que tenemos que asumir. Tenemos que reengancharnos a lo que veníamos haciendo. Lo más importante en el segundo partido era no tener nuevos lesionados». El balance final ha sido de tres tocados; Rodrigo y Garay en Regina y Lato en Cincinnati.

Este incómodo contexto deportivo, que continuará el sábado con el desplazamiento a Gran Bretaña para disputar un amistoso frente al Bournemouth, entronca con un mercado de fichajes que sigue sin arrancar para el Valencia. En ese aspecto, al menos, sí que mantiene la paciencia Marcelino, aunque volvió a recordar al club que su estado de tranquilidad caduca una semana antes del cierre de pases. «Son muchas salidas y bastantes entradas y eso lleva un tiempo. Sigo estando tranquilo. Dije un día que si llegaba el 23 de agosto estando como ahora estaría preocupado, pero creo que esa circunstancia no se va a dar. A medida que pasen las fechas iremos cerrando contrataciones y, la plantilla», señaló tras la victoria ante el Cincinnati, donde Nando fue el jugador más destacado. A falta de fichajes, las perlas del Mestalla siguen siendo la mejor noticia en lo que va de pretemporada.

El entrenador tiene una comunicación directa con Mateo Alemany, con lo que su discurso se mantiene, de momento, en sintonía con su director general. «Sabíamos lo que queríamos y lo que nos iba a costar. Llegar a los futbolistas que pretendemos porque pensamos que nos van a dar un salto de calidad, requiere tiempo, un poco de suerte y muchísimo trabajo. A ver si la suma de todo ello propicia que el 31 de agosto tengamos la plantilla lo más cercana a lo que pretendemos», sentenció. Mano tendida al verano complicado por la situación económica del club pero morro torcido por una gira que le ha dejado pocas conclusiones deportivas y un fuerte dolor de cabeza por las lesiones y el cansancio.