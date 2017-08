Marcelino anuncia que Parejo será el capitán y admite que Orellana no tiene sitio

valencia. Por si quedaba alguna duda, Marcelino García Toral se encargó de despejarlas ayer. El técnico anunció a Dani Parejo como el capitán para la 2017-2018. «Dani es un grandísimo futbolista y tenemos que conseguir que su estado de ánimo perdure. Va a ser el capitán y una clara referencia dentro del vestuario. Así lo sienten los futbolistas y nosotros», dijo en referencia a los técnicos durante una entrevista concedida a GOL. Con la confirmación de que Parejo llevará el brazalete también llegaron las palabras de Marcelino admitiendo que Fabián Orellana no tiene sitio en la plantilla: «Le he explicado directamente mis motivos. En ningún caso es porque lo considere conflictivo, su actitud ha sido intachable, pero como no va a tener un papel principal hay que buscar la mejor solución».

No varió el asturiano su discurso sobre los refuerzos y pidió paciencia a la afición en ese sentido. Sí admitió Marcelino que tanto Murillo como Gabriel Paulista son opciones que le gustan para el centro de la defensa. En esa lista de peticiones el técnico recuerda que todavía faltan por venir, como mínimo, «un central, un pivote defensivo y un futbolista de ataque».

Respecto a otro jugador que están en boca de todo el mundo, Joao Cancelo, dijo Marcelino que cuenta con él. «Es un excelente jugador que le hace falta hacer una temporada a un alto nivel de rendimiento. Además nos ofrece la doble posibilidad de jugar de lateral e interior», manifestó el técnico, que elogió las ganas de Carlos Soler: «Es muy joven pero es disciplinado, inteligente, solidario, comprometido y juega muy bien a fútbol. Lo vamos a utilizar en dos o tres posiciones y una de ellas será pegado a la banda izquierda». Marcelino recordó que quiere una plantilla corta, «de no más de 21 futbolistas» y dentro de ella habrá jugadores del filial que alternen con el primer equipo.