Marcelino no afloja en la vuelta al trabajo y Zaza y Murillo ya trabajan con normalidad L. MARTÍ VALENCIA. Miércoles, 18 octubre 2017, 00:44

Marcelino no afloja en los entrenamientos. No importan las circunstancias -el equipo sigue invicto- y para él todos los futbolistas son iguales. También los canteranos, a quienes quiere hacerles crecer. Ayer el entrenador del Valencia insistió en numerosas ocasiones con Rober Ibáñez, a quien corrigió tanto en sus movimientos como en la posición. El jugador, que no ha entrado en ninguna convocatoria esta temporada, trabajó junto a los suplentes y no convocados del partido ante el Betis. Estos salieron al campo exterior de entrenamientos, donde trabajaron la posesión en un partido modificado de tres contra tres.

Los titulares en la goleada al conjunto de Setién se quedaron en el gimnasio para hacer trabajo de recuperación. Entre ellos se encontraban Zaza y Murillo. El primero volvió a dolerse de la rodilla tras el golpeo del quinto gol, pero ya está recuperado. Por su parte, el central colombiano, con una leve sobrecarga, también ha dejado atrás las molestias. Hoy estarán todos los efectivos en la sesión matinal para preparar el atractivo choque del sábado ante el Sevilla.