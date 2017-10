Maksimovic, 37 minutos y una ausencia de lo más dolorosa para el serbio Maksimovic, en un entrenamiento. / jesús signes Marcelino descarta al centrocampista pese a que no jugó con su selección y viaja sin recambios claros para Kondogbia y Parejo T. C. Domingo, 15 octubre 2017, 00:14

valencia. Nemanja Maksimovic, el futbolista de los 100 millones de cláusula de rescisión, se quedó fuera de la convocatoria para jugar hoy en el Benito Villamarín. La ausencia del serbio fue la gran sorpresa de la citación, puesto que hasta ahora Marcelino siempre había metido a Maksimovic entre los 18 elegidos. Durante este tiempo ha quedado claro que para el técnico, al centrocampista de 22 años aún le falta para poder competir en la Liga española. Eso pese a que Maksimovic ha pasado a ser un habitual con la absoluta de su país.

La decisión de prescindir de Maksimovic no se entiende por la reciente llamada de Serbia, puesto que el centrocampista no disputó ni un minuto en los partidos contra Austria y Georgia. La situación de Maksimovic en el Valencia pasa a ser ciertamente incómoda, porque Marcelino no le alistó para jugar ante el Betis pese a que en el banquillo no tendrá ningún recambio claro para Geoffrey Kondogbia y Dani Parejo. El técnico sólo tiene una opción lógica si perdiera durante el partido a alguno de los dos mediocentros: llevar a Carlos Soler de la banda a esa zona y dar entrada a algunos de los suplentes que pueden jugar por fuera.

Maksimovic llegó este verano pese a que fue fichado en invierno, como sucedió con Zaza y Orellana. De los tres, el único que participa es el ariete italiano. Los otros dos, que aterrizaron sin el sello Marcelino-Alemany, son dos alternativas que el entrenador contempla más bien poco, especialmente en el caso de Orellana. Maksimovic ha disputado 37 minutos repartidos en tres partidos de Liga: 19 ante el Athletic, 17 contra el Málaga y uno en el debut con Las Palmas. Al serbio no le queda otra que seguir machacándose en Paterna para ganarse la confianza de Marcelino en una zona cuyos titulares, Parejo y Kondogbia, están muy asentados en el esquema. Cabe recordar que Maksimovic ha triunfado en las inferiores de Serbia y firmó con el Valencia un contrato hasta junio de 2022.

Robert Ibáñez, en blanco

Tampoco entró en la lista Robert Ibáñez, que sigue sin estrenarse esta temporada. El valenciano se lesionó de gravedad en noviembre del año pasado y regresó al grupo a finales de julio. Robert, ya al cien por cien, espera su turno para debutar en Liga.