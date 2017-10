Lopetegui ignora a Parejo Rodrigo, llegando ayer a Las Rozas. / EFE/Chema Moya Rodrigo es la otra cara de la moneda tras marcar en los últimos cuatro partidos y emular los registros de Mundo Waldo, Kempes y Villa El capitán del Valencia se queda sin el premio de la selección C. V. Martes, 3 octubre 2017, 01:02

valencia. Dani Parejo no va a la selección ni lesionándose tres internacionales a última hora -aunque el que realmente importaba era Iniesta-. Julen Lopetegui tuvo que recomponer ayer su lista de convocados y buscar a un centrocampista tras la baja del capitán del Barcelona. Precisamente el capitán del Valencia estaba en algunas de las quinielas, no sólo por el buen momento que atraviesa el equipo sino porque Parejo está a un nivel de juego más que notable. Pero ni por esas. El que sí entró precisamente fue un exvalencianista como Jonathan Viera. «No me lo esperaba. Muy contento e ilusionado de estar aquí. A dar todo lo que tengo y a aprender mucho», confesaba el canario.

De momento, Lopetegui continúa ignorando a Parejo y al Valencia no le queda otro remedio que seguir aferrándose a la idea de que con Rodrigo vuelve a haber presencia blanquinegra en el combinado español.

El atacante, que ya sabe lo que es defender la camiseta de la selección, fue ayer una de las novedades en la concentración. Rodrigo puso el domingo el broche que deseaba a una semana en la que la llamada de Lopetegui ha venido a recompensar no sólo ese trabajo que hace en beneficio del equipo, sino también la recuperación de su olfato goleador. Ha marcado en los cuatro últimos partidos de Liga y sitúa su racha -según recordaba ayer Efe- a la altura de algunas de las mejores de la historia del club conseguidas por goleadores como Edmundo Suárez 'Mundo', Waldo Machado, Mario Kempes y David Villa.

Más recientemente, otros de los jugadores que han conseguido marcar en cuatro partidos de Liga seguidos han sido Roberto Soldado y Paco Alcácer y, con anterioridad, Juan Sánchez y John Carew. Además, Waldo, Kempes y Cabillo marcaron en cinco jornadas seguidas, Carlos Diarte lo hizo en seis y Mundo en siete con una racha de trece goles en esos partidos disputados en la década de los años cuarenta.