Kondogbia llega hoy a Valencia para fichar Mateo Alemany, Juan Cruz Sol, Peter Lim, Marcelino y Anil Murthy, ayer. / vcf/lázaro de la peña El centrocampista firmará en calidad de cedido por el InterPeter Lim, que el viernes estuvo en Mestalla, come con Murthy, Marcelino, Alemany y el consejero Sol para planificar la temporada L. MARTÍ VALENCIA. Domingo, 20 agosto 2017, 00:17

Geoffrey Kondogbia será entre hoy y mañana jugador del Valencia. En principio. El club espera que esta tarde-noche el centrocampista llegue al aeropuerto de Manises para completar la pertinente revisión médica y rubricar el contrato que oficialmente le vincule con el club de Mestalla.

Las lágrimas de Joao Cancelo en su despedida tras el partido del viernes de Mestalla y las posteriores declaraciones de Marcelino confirmando que el lateral portugués se marcha al Inter desvelaban que Kondogbia estaba muy cerca del Valencia. Sobre todo teniendo en cuenta que el mismo día del partido por la mañana su hermano y agente llegaron a Valencia para continuar con las negociaciones. No han parado de trabajar tanto Evans Kondogbia como un colaborador suyo desde que aterrizaron en la ciudad. De hecho ayer mismo fueron a la ciudad deportiva e incluso entraron a la presentación de Murillo y Paulista. También escucharon las palabras de cariño que el ex jugador del Inter dedicó al próximo fichaje del Valencia: «Yo no puedo hablar por él, pero si viene estaré muy contento ya que más que un compañero es un amigo».

El francés llegará en calidad de cedido con una opción de compra de 25 millones de euros. Marcelino podrá contar así con su tercera incorporación a falta de menos de dos semanas para el cierre de mercado. Todavía le faltará «al menos» un futbolista. Tras el partido ante Las Palmas reconocía que con el adiós de Cancelo necesitaba también un futbolista de banda. Además de lo que el joven portugués aportaba deportivamente, el técnico echará de menos la profesionalidad de un jugador que ayer ya no se entrenó en Paterna. De esto pudo hablar ayer el entrenador con el máximo accionista del Valencia.

Peter Lim aprovechó su viaje a la ciudad, además de para ver el choque del viernes, para comer ayer con Mateo Alemany, director general, el consejero Juan Cruz Sol, el propio Marcelino y el presidente del club, Anil Murthy. Esta ha sido la segunda ocasión en la que el entrenador se ha visto cara a cara con el singapurense tras la primera visita que el técnico le hizo a su país para hablar precisamente de la planificación deportiva.