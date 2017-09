Fútbol | Valencia CF Kondogbia, ausente en el entrenamiento Algunos jugadores del Valencia CF durante un entrenamiento. / Jesuús Signes Gabriel Paulista sigue sin trabajar con el grupo LOURDES MARTÍ Valencia Jueves, 14 septiembre 2017, 10:52

Uno de los pilares del Valencia CF de Marcelino García Toral, Kondogbia, no se ha ejercitado esta mañana con sus compañeros. El centrocampista, protagonista tanto en el Bernabéu con un gol como en Mestalla ante el Atlético, no ha saltado al césped para realizar según el club "individualización de carga de trabajo" y su presencia en el Ciutat de València no corre peligro.

El que es duda a falta de dos jornadas para el derbi es Gabriel Paulista. El central todavía no ha podido trabajar con el grupo pero se espera que hoy pueda salir del gimnasio y ejercitarse en uno de los campos de Paterna aunque a menor ritmo del grupo para ver su evolución.