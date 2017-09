La intensidad pasa factura en el Valencia CF Marcelino, con sus jugadores en un entrenamiento. / jesús signes Gayà, Guedes y Rodrigo se ejercitan al margen aunque no están descartados El de Pedreguer sufre una sobrecarga, el extremo portugués recibió un golpe en el sóleo y el delantero sigue un plan individualizado LOURDES MARTÍ VALENCIA. Jueves, 28 septiembre 2017, 00:26

Marcelino no fue el único que se dolía tras la victoria en Anoeta. La mano que se llevaba el entrenador del Valencia al muslo era la más llamativa pero no la más importante. Dos de los tres cambios, José Luis Gayà y Rodrigo Moreno además de Gonçalo Guedes sufrieron diversas molestias que ayer les impidieron trabajar juntos a sus compañeros. Pendientes de evolución, desde el club no se descarta la participación de ninguno en el choque del domingo ante el Athletic.

El de Pedreguer sufrió una sobrecarga en la parte posterior del muslo izquierdo durante el choque ante la Real Sociedad. El lunes fue sometido a unas pruebas médicas que descartaron lesión de gravedad sin embargo, y para evitar males mayores, realizó trabajo específico. Guedes recibió un golpe fuerte golpe en el sóleo del que fue atendido en el mismo terreno de juego nada más sonó el pitido final del encuentro.

Por su parte, Rodrigo Moreno siguió un plan de trabajo específico que le permita estar al cien por cien para el domingo. Desde que arrancó la temporada es habitual que en las primeras sesiones semanales, siempre y cuando no haya partido, algún futbolista se quede en el interior del gimnasio y se ejercite al margen para que la acumulación de minutos no le pasen factura. Para suplir estas ausencias, más la de Rubén Vezo, Marcelino contó con los canteranos Zotko, Fran Navarro, Centelles y Jordi Sánchez en una sesión en la que no dejó ver quién sustituirá al sancionado Kondogbia ante el Athletic, aunque Carlos Soler es el que tiene todas las papeletas. Ayer, el canterano aseguraba que no tiene ningún problema en jugar por la derecha. El que tuvo trabajo extra fue Neto. El brasileño se quedó unos quince minutos más que el resto mejorando el juego con los pies.