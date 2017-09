De la incómoda suplencia de Zaza al enigmático mensaje Un misterioso comentario de la novia del jugador coincide con la pérdida de titularidad del fichaje más caro del Valencia C. V. VALENCIA. Domingo, 17 septiembre 2017, 23:49

El fichaje más caro del Valencia este verano se quedó en el banquillo el sábado. No es que Simone Zaza llegara en este pasado mercado al Valencia, pero sí fue tras acabar la temporada pasada cuando el club tuvo que ejecutar la opción de compra por el delantero por esos 16 millones de euros más otros dos que había pendiente. Sorprendió bastante que el italiano fuera suplente contra el Levante, y tampoco pasó desapercibida la respuesta de Marcelino cuando se le interrogó por el motivo que dejó al italiano fuera de la alineación.

Tres conceptos escogió el técnico para sostener su decisión: los entrenamientos de la semana, la competición y la forma de defender del rival. Es más, Marcelino respondió también con cierta contundencia cuando dijo que le gustó el partido de Santi Mina y que volvería a apostar por él. De hecho, cuando sustituyó a Mina, fue ostensible el gesto de aprobación que el entrenador le dedicó. Contrastó esa expresión de Marcelino hacia Santi Mina con la forma de apremiar a Zaza para que apretara instantes antes en los ejercicios de calentamiento. Además, fue el propio Marcelino el que sacó a Zaza del túnel de vestuarios cuando tras el encuentro los futbolistas del Valencia fueron a la esquina del Ciutat a saludar a sus propios aficionados.

En medio de esta confusión, la novia de Zaza lanzaba ayer un enigmático mensaje a través de las redes sociales en los que no queda del todo claro hacia quién van dirigidas sus palabras. «Si quieres gente de carácter, debes administrarla y aceptar que no podrás manejarla. Pero sobre todo recordar las pelotas que tiene, las tiene siempre. No lo metas en el cajón sin motivos. Arréglalo. (O guárdalo con el folleto de instrucciones incorporado)».

No es la primera vez que Zaza es suplente, pero sí bajo la dirección de Marcelino (los otros tres partidos los había jugado los 90 minutos completos). La temporada pasada, el italiano salió al terreno de juego desde el banquillo en cuatro ocasiones. Ayer, por cierto, el futbolista se entrenó con aparente normalidad con el resto de compañeros. El Valencia, dicho sea de paso, escogió una fotografía de Zaza para ilustrar su página web con el anuncio del partido ante el Málaga.